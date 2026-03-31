Аксаков рассказал о новых правилах рассрочки для россиян с 1 апреля

Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал«Татар-информу» про новые правила предоставления рассрочки, вступающие в силу с 1 апреля.

«Теперь этот рынок станет более регулируемым и безопасным для граждан. Вводятся обязательные и прозрачные требования к договору рассрочки, запрещается навязывать дополнительные услуги. Сервисы рассрочки больше не смогут увеличивать стоимость товара при его оплате частями. Также вводится запрет на любые комиссии. Кроме того, ограничивается размер штрафов: неустойка не сможет превышать 20% годовых от суммы просрочки», – пояснил Аксаков.

Он отметил, что ранее эти вопросы никак не регулировались, поэтому покупатели при приобретении товаров в рассрочку сталкивались с большими наценками, различными комиссиями, скрытыми условиями и огромными штрафами. При этом дополнительные деньги могли взиматься даже при досрочном погашении долга – теперь такого не будет.

Деятельность операторов рассрочки переходит под контроль Банка России. При оформлении крупной рассрочки на сумму более 50 тыс. рублей данные будут передаваться в бюро кредитных историй. Это позволит контролировать рост долговой нагрузки граждан, но небольшие покупки никак не повлияют на кредитную историю.