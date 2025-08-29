Аксаков рассказал о новом способе оформить самозапрет на кредиты с 1 сентября

С 1 сентября в России начнет действовать новый способ оформить самозапрет на кредит и снять его – сделать это можно будет в любом МФЦ. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Помимо возможности установить самозапрет на кредиты через «Госуслуги», с 1 сентября сделать это можно будет также во всех МФЦ. Для кого-то такой очный формат более привычен, при этом не требуется наличие аккаунта на «Госуслугах». При подготовке законопроекта мы ориентировались на то, чтобы оформление самозапрета было удобным и максимально доступным для всех граждан», – сказал Аксаков.

Есть возможность установить полный запрет на кредитование только в отношении банков или МФО, также можно выборочно ограничить оформление займов онлайн либо очно. После подачи заявления самозапрет начинает действовать уже на следующий день, информация об этом отражается в кредитной истории гражданина.

Впервые у россиян появилась возможность оформить самозапрет с 1 марта 2025 года через портал госуслуг.

«За шесть месяцев с начала действия этой опции самозапрет на кредиты оформили около 15 млн россиян. Это огромное число говорит о том, что реализованная нами мера защиты от кредитного мошенничества востребована, а финансовая грамотность населения повышается. И это важно, поскольку лучшей защитой от мошенников и залогом финансового благополучия является осведомленность человека в финансовых вопросах», – заключил Аксаков.