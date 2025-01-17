Аксаков рассказал, как будет работать механизм семейных инвестиций в России

Анатолий Аксаков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новый финансовый продукт с налоговым вычетом, разрабатываемый по поручению Президента России Владимира Путина, подойдет для совместных инвестиций, осуществляемых сразу несколькими членами семьи. Об этом сообщил «Татар-информу» председатель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Государство применяет налоговый вычет на инвестиции до 400 рублей по программам: индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), программу долгосрочных сбережений (ПДС), долевое страхование жизни (ДСЖ). Сейчас эта цифра в 400 тыс. рублей должна быть увеличена до 1 млн рублей. Новый инструмент семейного инвестирования будет касаться не отдельного члена семьи — мужа, жены, которые инвестируют. Это как раз создание совместных инвестиций, льготы будут касаться обоих членов семьи. Налоговый вычет будет 130 тыс. рублей, которые люди получат как поддержку со стороны государства дополнительно, если инвестиции будут в 1 млн рублей и выше», — пояснил Аксаков.

Депутат Госдумы считает, что новый финансовый инструмент будет работать и на укрепление российских семей. Если кто-то из супругов захочет разойтись, то финансовая составляющая может сыграть свою роль.

Накануне стало известно, что Владимир Путин установил дедлайн для разработки нового инвестиционного продукта — 15 июля. В конце декабря заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков рассказал, что линейка семейных инвестиционных инструментов будет основана на уже действующих механизмах, включая индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), программу долгосрочных сбережений (ПДС), долевое страхование жизни (ДСЖ).