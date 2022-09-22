Аксаков: Мобилизация актуализировала введение кредитных каникул на постоянной основе

В России могут ввести кредитные каникулы для частично мобилизованных граждан. Об этом на международном банковском форуме «Банки России — XXI век» сообщил председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку и председатель Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

«Тема кредитных каникул опять актуализировалась. Мы собираемся в ближайшее время внести законопроект, [чтобы ввести их] как постоянно действующую норму. Очевидно, она актуализировалась в связи с принятием решения о частичной мобилизации. Наверняка многие призванные граждане являются заемщиками кредитных организаций», — сказал депутат.

По мнению Аксакова, регулятору необходимо разработать специальные меры для граждан и кредитных организаций.

«Нам надо найти формулу, которая позволит гражданам выполнять боевые задачи. Но при этом они не должны бояться ситуаций, связанных с потребительскими кредитами. Банки идут навстречу, но могут быть с регулятором сложности. Но никакие требования не прописываются, как относиться к кредитам со стороны регулятора», — отметил Аксаков.

Накануне Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и объявил о частичной мобилизации в стране. Призыву будут подлежать только состоящие в запасе, причем в первую очередь те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет военные специальности и соответствующий опыт.