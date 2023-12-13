Аким Абая Нурлан Уранхаев: «У нас ментальные братские отношения с татарами»

Нурлан Уранхаев: «Есть абсолютно нормальное ментальное понимание ситуации и вопросов, которые бы способствовали развитию бизнеса как с татарстанской стороны, так и с казахстанской»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы смотрим в одном направлении»

Из Абая в Татарстан приехала очень большая делегация. Какие главные результаты поездки вы можете назвать?

С самого утра у нас была довольно насыщенная программа, которая завершилась встречей с Раисом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. До этого мы были в Агентстве инвестиционного развития, нас принимала Талия Минуллина, в Казанском федеральном университете, в Национальной библиотеке. Это те объекты, на которых я был лично. В целом же группа у нас разбилась по интересам и каждый двигался в своем направлении.

На встрече с Рустамом Нургалиевичем мы обсудили много вопросов, после – на расширенном совещании с министрами и членами Правительства РТ. Думаю, что по результатам этих встреч у нас будет подписана некоторая дорожная карта, по которой мы будем двигаться.

«На встрече с Рустамом Нургалиевичем мы обсудили много вопросов» Фото: rais.tatarstan.ru

У нас есть интерес к приобретению автобусов, сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, образования. Очень много всего, но могу сказать так – мы смотрим в одном направлении. Есть абсолютно нормальное ментальное понимание ситуации и вопросов, которые бы способствовали развитию бизнеса как с татарстанской стороны, так и с казахстанской. Конечно, у нас есть чему поучиться, мы будем этим заниматься.

«В каждой казахской семье обязательно есть татарин»

Мы знаем, что визит в Татарстан – это продолжение той работы, которая уже велась, татарстанская делегация ранее посещала ваш регион. Можете рассказать о том визите, который состоялся у вас? Что было важного, какие ключевые моменты?

В июне прошлого года я был назначен акимом области, она была создана юридически 8 июня. Через некоторое время у нас был Сабантуй, в котором приняла участие делегация из Татарстана, порядка 500 человек. Подготовкой к нему занимался ваш Актанышский район, а делегацию возглавлял Фарид Хайруллович Мухаметшин.

«У нас был Сабантуй, в котором приняла участие делегация из Татарстана, порядка 500 человек. Делегацию возглавлял Фарид Хайруллович Мухаметшин» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Тогда тоже были достигнуты договоренности в плане сотрудничества, мы обговорили некоторые вопросы, по большей части гуманитарные. Например, это установка памятника в городе Семей великому сыну татарского народа, татарскому народному поэту Мусе Джалилю. И второй ответный – памятник нашему писателю, поэту, просветителю Абаю Кунанбаеву в Казани.

Первая часть этой нашей договоренности выполнена. Буквально недавно, 11 ноября, в новом сквере в городе Семей мы установили памятник Джалилю. В мае же, как мы договорились с Рустамом Нургалиевичем, здесь, в Татарстане, будет установлен памятник Абаю Кунанбаеву.

Кроме того, когда мы проводили Сабантуй, Республика Татарстан подарила нам небольшой татарский городок – это дома, выполненные в татарском стиле. Они дали старт строительству этногородка. Сейчас мы уже закладываем первый кирпичик, проводим все необходимые мероприятия для этого.

Недавно, 11 ноября, в новом сквере в городе Семей мы установили памятник Джалилю Фото: «Татар-информ»

Расскажите о татарской общине в Абае.

Татар у нас всегда было много. Они занимались просветительством, меценатством, были достаточно образованными людьми. Одними из тех, кто обучал абая, были татарские учителя, которых привезли через степь. У нас архитектура города очень сильно похожа на старую Казань, свою огромную лепту в это внесли татары. Сегодня у нас, по разным подсчетам, живет более 9 тысяч татар. У нас даже шутят, что в каждой казахской семье обязательно есть татарин.

«Самое короткое плечо из Китая в Россию – в Абае»

Делегация, которая приехала в Татарстан, достаточно большая, около 50 человек. Кто в нее вошел?

Представители органов власти, нашей местной Думы, руководители направления сельского хозяйства, образования, предпринимательства, два руководителя автобусных парков – мы прорабатываем вопрос приобретения автобусов группы «КАМАЗ». Есть также руководитель цементного завода, предприятия асбестоцементных изделий, руководители компаний по производству масла, строители, рестораторы – широкий и разношерстный коллектив. Мы хотим все сферы охватить, а что из этого будет двигаться, что заработает, будет видно.

Делегация, которая приехала в Татарстан, достаточно большая, около 50 человек Фото: rais.tatarstan.ru

На сегодняшний день какие-либо предприятия из Татарстана представлены в вашем регионе?

Крупнейшее предприятие, которое в Казахстане занимается производством автомобильных шин, активно сотрудничает с Нижнекамском.

Понятно, что у нас, повторюсь, ментальные братские отношения с татарами, но у нас есть чему поучиться. Мы бы хотели использовать наш логистический потенциал, ведь мы находимся в 600 км от границы с Китаем и в сотне километров от границы с Алтайским краем. Самое короткое плечо из Китая в Россию – здесь. Мы в рабочем формате все это обсуждали. Мы недельку поработаем над дорожной картой и выложим все это в открытые источники.

Какие впечатления у вас остались от Казани?

– Ранее я был в Татарстане, но только в Набережных Челнах, в саму Казань мне попасть никак не удавалось, хотя было много возможностей и предложений. Что касается впечатлений, честно скажу, очень приятно удивлен. Понятно, что Казань – это один из ведущих регионов РФ и у нас есть чему поучиться. Как новый регион в составе нашей республики, мы быстро почерпнем все хорошее, мы быстро учимся.

«Казань – это один из ведущих регионов РФ, и у нас есть чему поучиться. Как новый регион в составе нашей республики, мы быстро почерпнем все хорошее, мы быстро учимся» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Семипалатинске много вещей с приставкой «первый»

Мы знаем, что Казахстан проводит политику обновления политической, экономической системы. Что важного произошло в рамках этого процесса на примере вашего региона?

Могу сказать одно: у нас регион, который более 25 лет был в составе Восточно-Казахстанской области и вновь был выделен. Как бы это ни звучало удивительно, этого ожидала не только наша область, но и весь Казахстан.

Потому что Семипалатинская область была передовой, даже когда мы были еще в составе Российской империи, это была одна из передовых губерний. В городе Семипалатинске было первое независимое правительство Казахстана.

Помимо того, в этом городе есть много вещей с приставкой «первый» – музей, телеграф, водопровод. Также здесь родина казахстанского футбола, интернета, как это ни удивительно звучит. Город сам по себе очень продвинутый, и когда его «задвинули», все были немного удивлены. Это длилось 25 лет.

«Семипалатинская область была передовой, даже когда мы были еще в составе Российской империи, это была одна из передовых губерний. В городе Семипалатинске было первое независимое правительство Казахстана» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году в первый раз в истории суверенного Казахстана прошли выборы в районные акимы в 45 регионах. В нашей области из 10 районов в двух тоже прошли, на следующий год будет еще больше. Идут демократические преобразования, изменения, за 25 лет много чего осталось в стагнации, но город потихоньку начинает приходить в нормальное состояние.

Уранхаев Нурлан Тельманович, Аким области Абай



Родился 4 мая 1965 года. В 1987 году окончил Казахский политехнический институт им. В. И. Ленина по специальности «инженер-механик», в 2001 году – Казахский финансово-экономический институт как «экономист-менеджер», в 2006 году – Восточно-Казахстанский государственный технический университет, специальность – «инженер-строитель».



Работал начальником Управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, также Управления капитального строительства, заместителем Акима Восточно-Казахстанской области. Был государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан, руководителем Управления архитектуры и градостроительства городов Алматы и Нурсултан. Занимал ряд других должностей.



С июня 2022 года назначен Акимом Абайской области.



Абай — область в восточной части Казахстана, образованная 8 июня 2022 года. Административный центр — город Семей. Включает 2 города областного подчинения и 8 районов. Базовые отрасли экономики – легкая, горнодобывающая, обрабатывающая, пищевая, металлургическая промышленность. Население – 610,2 тыс. человек.