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Акция по раздаче лент в цветах татарстанского флага прошла в Казани
В преддверии Дня государственного флага Татарстана автономная некоммерческая организация «Институт Молодежи» и «Молодая гвардия Единой России» провели ряд акций. В частности, они организовали раздачу лент в цветах республиканского триколора в Казани на улице Баумана.
Общественники не только раздавали зелено-бело-красные ленты всем желающим, но и наносили аквагрим в виде флага РТ на лица хотевших присоединиться к акции прохожих.
В рамках мероприятия работала фотозона «Я люблю Татарстан», где каждый мог сделать памятное фото. Также состоялись соревнования по сборке спилс-карты региона. Всего по РТ активисты раздадут 45 тыс. памятных лент.
«Такие мероприятия очень важны, поскольку флаг олицетворяет единство нашего народа. Зеленый цвет флага олицетворяет богатую природу и плодородие наших земель, красный — силу и мужество народа, а белый — чистоту помыслов и стремление к миру. Каждый из этих элементов имеет глубокие корни в нашей истории и культуре, что делает флаг не просто тканью, а живым символом, который объединяет поколения», — поделился своим пониманием символики госфлага РТ и смысла связанных с ним событий Линар Арсланов, руководитель Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».
Завтра, 29 ноября, мероприятия по случаю Дня госфлага Татарстана пройдут во всех районах республики. Верховный Совет РТ утвердил в качестве нового государственного символа республики зелено-бело-красный флаг 29 ноября 1991 года.
Фотографии предоставлены организаторами мероприятия.
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