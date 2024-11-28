Акция по раздаче лент в цветах татарстанского флага прошла в Казани

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В преддверии Дня государственного флага Татарстана автономная некоммерческая организация «Институт Молодежи» и «Молодая гвардия Единой России» провели ряд акций. В частности, они организовали раздачу лент в цветах республиканского триколора в Казани на улице Баумана.

Общественники не только раздавали зелено-бело-красные ленты всем желающим, но и наносили аквагрим в виде флага РТ на лица хотевших присоединиться к акции прохожих.

В рамках мероприятия работала фотозона «Я люблю Татарстан», где каждый мог сделать памятное фото. Также состоялись соревнования по сборке спилс-карты региона. Всего по РТ активисты раздадут 45 тыс. памятных лент.

«Такие мероприятия очень важны, поскольку флаг олицетворяет единство нашего народа. Зеленый цвет флага олицетворяет богатую природу и плодородие наших земель, красный — силу и мужество народа, а белый — чистоту помыслов и стремление к миру. Каждый из этих элементов имеет глубокие корни в нашей истории и культуре, что делает флаг не просто тканью, а живым символом, который объединяет поколения», — поделился своим пониманием символики госфлага РТ и смысла связанных с ним событий Линар Арсланов, руководитель Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Завтра, 29 ноября, мероприятия по случаю Дня госфлага Татарстана пройдут во всех районах республики. Верховный Совет РТ утвердил в качестве нового государственного символа республики зелено-бело-красный флаг 29 ноября 1991 года.

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия.