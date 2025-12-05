Акция «Письмо на фронт»: гимназисты Казани присоединились к поддержке защитников

В Казани ученики гимназии № 7 имени Героя России А.В. Козина присоединились к всероссийской акции «Письмо на фронт». Школьники подготовили письма для участников специальной военной операции, выразив в них слова благодарности и поддержку. Акцию приурочили сразу к двум датам – Международному дню волонтеров, который отмечают 5 декабря, и Дню Героев Отечества, установленному 9 декабря.

В каждом письме – искренние слова благодарности за смелость, стойкость и защиту страны.

«Дорогой наш защитник! Спасибо тебе за храбрость, за то, что охраняешь наш мир и наш дом. Пусть рядом с тобой всегда будут надежные друзья и ангелы-хранители. Мы очень ждем, когда ты вернешься, и верим, что у тебя все получится. С любовью и поддержкой», – написала ученица 3 «А» класса.

Организаторы отмечают, что участие школьников в таких акциях помогает детям почувствовать сопричастность к поддержке защитников страны.

«Каждое письмо – это посыл добра и надежды на скорейшее возвращение бойца. Общими усилиями мы посылаем нашим героям самый главный сигнал: вы не одни, мы с вами!» – подчеркнули инициаторы проекта.

Особое значение акции отметила и завуч начальных классов Елена Стародубец.

«Для наших ребят это не просто творческое задание. Они понимают, что пишут настоящим героям, людям, которые защищают Родину. В каждой строчке – искренность, забота и желание поддержать. Такие письма учат доброте и благодарности, а бойцам дают частичку тепла из дома», – поделилась педагог с «Татар-информом».

Сотни посланий от учеников уже отправлены на передовую.

День добровольца (волонтера) в России установлен Указом Президента Владимира Путина от 27 ноября 2017 года и ежегодно отмечается 5 декабря.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.