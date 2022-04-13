Акционер «Спартака» Вагит Алекперов попал под санкции Великобритании

Президент «Лукойла» и акционер «Спартака» Вагит Алекперов попал в санкционный список Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Соединенного Королевства.

Помимо Алекперова, под санкции попал также банк «Открытие».

Сейчас в санкционном списке Великобритании из числа лиц, связанных с российским футболом, находятся президент РФС Александр Дюков и член попечительского совета организации Леонид Михельсон, а также защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг.

Ранее футбольный «Спартак» представил обновленный вариант логотипа клуба.