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Спорт
13 апреля 2022  15:25
Дамир Садриев

Акционер «Спартака» Вагит Алекперов попал под санкции Великобритании

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Президент «Лукойла» и акционер «Спартака» Вагит Алекперов попал в санкционный список Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Соединенного Королевства.

Помимо Алекперова, под санкции попал также банк «Открытие». 

Сейчас в санкционном списке Великобритании из числа лиц, связанных с российским футболом, находятся президент РФС Александр Дюков и член попечительского совета организации Леонид Михельсон, а также защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг.

Ранее футбольный «Спартак» представил обновленный вариант логотипа клуба.

#фк спартак #футбол #лукойл
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