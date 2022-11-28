Акции «Соллерса» после запуска производства грузовиков в «Алабуге» выросли на 13%

Акции компании «Соллерс» на открытии торгов на Московский бирже росли на 18,8% – до 250 рублей за бумагу после объявления о запуске проекта по производству легких коммерческих грузовиков (LCV) в особой экономической зоне «Алабуга».

По данным на 11.20 мск одна акция «Соллерса» стоила 238,5 рубля – на 13,3% больше, чем на момент закрытия торгов в пятницу. При этом индекс Мосбиржи сегодня снижается на 0,7%.

Напомним, в субботу компания «Соллерс» объявила о старте проекта, который позволит ей производить LCV под собственным брендом. Вместо американских Ford Transit в ОЭЗ «Алабуга» будет выпускаться два модельных ряда под названиями «Атлант» и «Арго». Подробнее о проекте и новых автомобилях в материале: Прерванный Transit: «Соллерс» начинает выпуск в Елабуге «Атлантов» и «Арго».