Акции «КАМАЗа» выросли на 16% после предложения Путина поддержать компанию

Акции «КАМАЗа» выросли на 16%, до 67,7 рубля за бумагу, следует из данных Мосбиржи на 16:43. Президент Владимир Путин предложил поддержать компанию с помощью программы обновления регионального транспорта.

Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с президентом в Кремле сказал, что ситуация с «КамАЗом» улучшается: «немножко провал был», но сейчас компания функционирует нормально. Путин, в свою очередь, заявил, что нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств; подробностей программы глава государства не раскрыл. Минниханов добавил, что эта программа может работать через лизинг, но при меньшей ставке ЦБ (сейчас она 14%).

О том, как глава российского государства принимал Раиса Татарстана в Кремле и за что хвалил регион читайте в материале «Татар-информа» – Путин – Минниханову: «Нормально у вас все, обстановка хорошая».