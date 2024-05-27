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Акции КАМАЗа позитивно отреагировали на рекомендации СД о дивидендах
Акции КАМАЗа выросли после рекомендации совета директоров о выплате дивидендов. По состоянию на 11:46 мск ценные бумаги увеличились в стоимости на 1,83%, или до 172,2 рубля за штуку. Об этом свидетельствуют котировки на Мосбирже.
Напомним, ранее совет директоров (СД) КАМАЗа рекомендовал направить на выплаты своим акционерам 25% от чистой прибыли за 2023-й.
Если решение СД одобрят на общем собрании акционеров, то размер дивидендов составит 4 рубля 49 копеек на одну ценную бумагу. К слову, это в 2,4 раза больше, чем выплатила татарстанская компания по итогам 2022-го.
Отметим, что недавно КАМАЗ публиковал отчет по РСБУ за 2023 год. Согласно опубликованным данным, чистая прибыль компании увеличилась в 2,4 раза, до 12,7 млрд рублей. Выручка татарстанского предприятия выросла до 354,7 млрд рублей (+33%).
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