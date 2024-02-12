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«AkBars», «UNICS» и братья Ризаевы представят Татарстан на Играх Будущего в Казани
Команды и спортсмены из Татарстана примут участие в предстоящих Играх Будущего в Казани. Больше всего номинальных хозяев турнира будет представлено в вызове «Спорт».
Так, в фиджитал-хоккее Татарстан представляет команда «AkBars», в фиджитал-баскетболе – «UNICS». В свою очередь, «Рубин» сыграет в детском турнире «Футбол для дружбы».
Кроме того, хоккеист из Мамадыша Булат Набиуллин сыграет в составе команды «Feniks». В Сочи на соревнования по фиджитал-гонкам в составе команды «ElectroKarting» отправятся Борис Гарифуллин и Анвар Тутаев.
За призовой фонд в вызове «Тактика» поборются Арман Каримов (команда «Antayd») и Артемий Марасинский («Synergy.Repulse») в Warface; Айрат Гайнуллин из команды «PepeeSports» выступит в соревнованиях по Standoff2.
В дисциплинах вызова «Стратегия» татарстанцы выступят в соревнованиях Мир Танков. За команду «Scandal» выступит Арсений Батюшков, за команду «Synergy.0ilGas» – Кирилл Мишутин.
Также, помимо основной программы, на Играх Будущего представлены и пять дисциплин расширенной программы. В фиджитал-BMX в составе команды «CHAINCREW» выступят братья Ризаевы – Ирек и Малик. А на гонке дронов в команде «TURBODRONES» за победу поборются Георгий Беляев и Никита Яушев.
Напомним, Игры будущего пройдут в столице Татарстана на 9 объектах по 20 видам спорта. В них примут участие более 2000 атлетов из разных стран. Первые соревнования стартуют уже 19 февраля.
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