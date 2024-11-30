Академия пилотов БПЛА и арт-патриотизм: в РТ прошел форум «России верные сыны»

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В Ленино-Кокушкино Пестречинского района организовали молодежный патриотический форум «России верные сыны». К нему присоединились 250 учащихся из десяти образовательных учреждений района.

Началось мероприятие с выставки предметов военного времени, продолжилось официальным открытием на сцене. Основной частью стали увлекательные мастер-классы и тренинги.

Заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ Владислав Хабаров поделился, как можно привлекать внимание к работам школьных музеев. Полезные советы для создания успешных проектов дала руководитель отдела гостеприимства национального комплекса «Туган авылым» Фарида Бибарс.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Спасатель Булат Бикчурин продемонстрировал, как специалисты МЧС оказывают первую помощь пострадавшим. Победитель грантового конкурса «Росмолодежь» Саима Шагиахметова провела арт-занятие, где участники создавали патриотическую настольную игру. Обладатель сертификата «Академия пилотов БПЛА: операторы будущего» Павел Пушков рассказал, как управляют беспилотными летательными аппаратами.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Мастер-класс под руководством Саимы Шагиахметовой называется «Арт-патриотизм».

«Каждой команде дана определенная тематика: Великая Отечественная война, космос, российская флора и фауна, города и достижения. Задача участников — раскрыть эти темы с помощь настольной игры», — пояснила она.

Девушка уверена, что в такой форме ребята впитывают информацию куда лучше, чем если бы это была однообразная лекция.

В конце участников поощрили сертификатами за то, что они стали частью форума. Его организовывают ежегодно, в этом году это уже третье мероприятие. Приурочили его ко Дню неизвестного солдата и Дню героев Отечества.

Как отметили организаторы, в отличие от встреч предыдущих годов, в 2024 году большее количество участников, более насыщенная культурная и познавательная программы.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Форум проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, движения детей и молодежи «Движение Первых», Министерства по делам молодежи РТ.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

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