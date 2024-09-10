На KDW презентовали программный комплекс для перехода на отечественное ПО

Программный комплекс для централизованного управления компьютерами и пользователями в смешанной сети, который позволит безболезненно перейти предприятиям России на отечественное ПО, презентовали на пресс-конференции в рамках международного форума Kazan Digital Week.

По словам директора по работе с корпоративными клиентами компании «Базальт» СПО Сергея Перроте, для полного перехода на отечественное программное обеспечение необходимо минимум пять-шесть лет, а в ряде случаев – более 20 лет. Из-за этого предприятиям необходимы комплексы смешанного управления предприятиями, которые могут одновременно работать и с Windows, и с Linux.

«К примеру, в авиастроении переводить чертежи и документацию с зарубежных программ на отечественные по трудозатратам будет равносильно разработке самолета с нуля, на это, конечно, никто не пойдет», – привел пример эксперт.

Продолжая тему, он отметил, что действующие комплексы управления заточены под работу только с одной операционной системой, а предлагаемый компанией вариант позволяет комфортно работать как с Windows, так и с Linux.

В заключение эксперт добавил, что подобная разработка уникальна и ее аналогов в мире пока не существует.