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На KDW презентовали программный комплекс для перехода на отечественное ПО
Программный комплекс для централизованного управления компьютерами и пользователями в смешанной сети, который позволит безболезненно перейти предприятиям России на отечественное ПО, презентовали на пресс-конференции в рамках международного форума Kazan Digital Week.
По словам директора по работе с корпоративными клиентами компании «Базальт» СПО Сергея Перроте, для полного перехода на отечественное программное обеспечение необходимо минимум пять-шесть лет, а в ряде случаев – более 20 лет. Из-за этого предприятиям необходимы комплексы смешанного управления предприятиями, которые могут одновременно работать и с Windows, и с Linux.
«К примеру, в авиастроении переводить чертежи и документацию с зарубежных программ на отечественные по трудозатратам будет равносильно разработке самолета с нуля, на это, конечно, никто не пойдет», – привел пример эксперт.
Продолжая тему, он отметил, что действующие комплексы управления заточены под работу только с одной операционной системой, а предлагаемый компанией вариант позволяет комфортно работать как с Windows, так и с Linux.
В заключение эксперт добавил, что подобная разработка уникальна и ее аналогов в мире пока не существует.
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