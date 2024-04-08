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Академия наук РТ собирается исследовать состояние культуры в Татарстане
В этом году Академия наук РТ планирует провести комплексное исследование современного состояний культуры в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.
Целью исследования станет дальнейшая разработка концепции развития сферы культуры в регионе на основании собранных данных.
На проведение научных работ из республиканского бюджета выделили 1 млн 405 тыс. рублей, уточняют в финансовом ведомстве.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Академия наук РТ хочет создать исследовательский центр ИИ с применением татарского языка.
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