Академия наук РТ собирается исследовать состояние культуры в Татарстане

В этом году Академия наук РТ планирует провести комплексное исследование современного состояний культуры в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Целью исследования станет дальнейшая разработка концепции развития сферы культуры в регионе на основании собранных данных.

На проведение научных работ из республиканского бюджета выделили 1 млн 405 тыс. рублей, уточняют в финансовом ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Академия наук РТ хочет создать исследовательский центр ИИ с применением татарского языка.