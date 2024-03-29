Академия наук РТ хочет создать исследовательский центр ИИ с применением татарского языка

Академия наук Татарстана рассматривает возможность создания исследовательского центра искусственного интеллекта с акцентом на применение татарского языка. Об этом сообщил президент академии Рифкат Минниханов на 52-м заседании Госсовета РТ.

«Одной из актуальных задач для сохранения и развития татарского языка в условиях цифровизации и массового использования информационных технологий является разработка и внедрение современных IT-решений для татарского языка в компьютерные технологии», – заявил докладчик.

Он рассказал о разработке Института прикладной семиотики Академии наук РТ – машинном переводчике «Татсофт». На сегодня уже обработано более 30 млн запросов из более чем 110 стран мира. «В Google Play есть бета-версия мобильного приложения для Android, в апреле должна появиться версия для iOS», – отметил Минниханов.

По его словам, для создания современных языковых сервисов необходим большой объем качественных лингвистических ресурсов. В институте разработано и регулярно пополняется несколько видов подобных ресурсов – национальный корпус татарского языка, электронный атлас татарских народных говоров, лингвистический портал «Тюркская морфема».

Минниханов добавил, что в прошлом году Институт прикладной семиотики представил первый общедоступный речевой сервис для татарского языка. Он позволяет распознавать и синтезировать татарскую речь. «Наши специалисты работают над созданием больших языковых моделей и подготовкой речевых датасетов», – подчеркнул спикер.