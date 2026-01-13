Академик РАН назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке

Бактериальная инфекция могла стать причиной трагедии в родильном доме №1 Новокузнецка, где в новогодние праздники умерли девять новорожденных. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

В беседе с РИА Новости он отметил, что характер трагедии указывает на вспышку госпитальной инфекции, которая нередко возникает в роддомах при нарушении санитарных норм. По его словам, опасные штаммы бактерий могут распространяться из‑за проблем со здоровьем у медицинского персонала.

Онищенко подчеркнул, что столь массовая гибель детей за короткое время возможна только при серьезных нарушениях режима в медучреждении.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Профильные ведомства проводят проверку в Новокузнецкой горбольнице №1, а главный врач временно отстранен от должности.