Происшествия 13 января 2026 13:31

Академик РАН назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке

Бактериальная инфекция могла стать причиной трагедии в родильном доме №1 Новокузнецка, где в новогодние праздники умерли девять новорожденных. Об этом сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

В беседе с РИА Новости он отметил, что характер трагедии указывает на вспышку госпитальной инфекции, которая нередко возникает в роддомах при нарушении санитарных норм. По его словам, опасные штаммы бактерий могут распространяться из‑за проблем со здоровьем у медицинского персонала.

Онищенко подчеркнул, что столь массовая гибель детей за короткое время возможна только при серьезных нарушениях режима в медучреждении.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности. Профильные ведомства проводят проверку в Новокузнецкой горбольнице №1, а главный врач временно отстранен от должности.

#новорожденные #проверка #Уголовное дело #роддом
