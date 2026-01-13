Росздравнадзор проверяет сообщения о гибели новорожденных в роддоме Новокузнецка
Росздравнадзор начал проверку организации медицинской помощи в роддоме Новокузнецка после сообщений СМИ о смерти новорожденных в период новогодних праздников. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным ТАСС, за праздничные дни в акушерском стационаре №1 Новокузнецкой ГКБ умерли девять младенцев. Ранее в СМИ фигурировали данные как минимум о шести погибших новорожденных.
На сайте больницы указано, что госпитализация в акушерский стационар №1 временно приостановлена в связи с карантином по респираторной инфекции. При этом подчеркивается, что дефицита медицинского персонала в учреждении нет. О сроках возобновления работы сообщат дополнительно.
Следственный комитет сообщил, что в роддоме проводятся проверки. По итогам мероприятий будет дана правовая оценка действиям сотрудников медицинского учреждения.