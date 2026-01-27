Академик РАН Гречкин о Тарчевском: «Крупнейший ученый, патриарх своей области»

Ученик 95-летнего академика РАН Игоря Тарчевского из Татарстана, награжденного сегодня медалью Ордена «За заслуги перед РТ», – научный руководитель Казанского института биохимии и биофизики Александр Гречкин рассказал «Татар-информу» о своем легендарном учителе.

Александр Гречкин Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Игорь Анатольевич родом из Омска, окончил Казанский университет, учился в аспирантуре. Он стал одним из самых молодых докторов наук в истории университета, защитил докторскую. У него было совершенно приоритетное, новое направление. Для него открыли новую кафедру биохимии. Потом перешел из университета сюда (в ФИЦ Казанский научный центр РАН), здесь он работает больше 50 лет», – сообщил он.

Игорь Анатольевич Тарчевский – выдающийся советский и российский физиолог растений, один из трех академиков РАН из Татарстана. Несмотря на почтенный возраст, остается активным ученым, главным научным сотрудником Казанского института биохимии и биофизики ФИЦ «Казанский научный центр РАН».

Александр Гречкин в рабочем кабинете Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Традиционное направление Игоря Анатольевича – фотосинтез. Когда он пришел сюда, проявлял интерес к более сложным молекулам, чем первичные продукты фотосинтеза. Это более сложные органические молекулы. <…> В частности, среди тех классов веществ, которые его интересовали, были липиды», – отметил Гречкин.

Более 70 лет Игорь Анатольевич Тарчевский служит науке. За это время им подготовлено более 40 кандидатов и восемь докторов наук, один из них – Александр Николаевич Гречкин, избран академиком РАН.

«Игоря Анатольевича характеризуют редкие для нашего времени качества – высокая культура, необыкновенная интеллигентность. Он из очень интеллигентной семьи», – сказал Гречкин.

Тарчевский – основатель казанской научной школы клеточной сигнализации, более полувека он посвятил исследованию проблем физиологии и биохимии растений.

«Если говорить о его вкладе в науку, он, безусловно, один из ведущих российских специалистов в области физиологии, биохимии растений. Крупнейший ученый, патриарх в этой области», – заключил Гречкин.

