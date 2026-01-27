«Гордится страна»: 95-летнему ученому вручили медаль Ордена «За заслуги перед РТ»

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

95-летнему академику РАН Игорю Тарчевскому из Татарстана медаль Ордена «За заслуги перед РТ» вручила сегодня заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Награда за многолетнюю, плодотворную научную деятельность и особый вклад в подготовку научных кадров <…> Тот, кто в науке, – человек, который одержим знанием и умением распознать то, что не видят другие люди. <…> У вас невероятная биография, которой гордится вся страна», – сообщила Лейла Фазлеева, вручая награду.

Игорь Анатольевич поблагодарил за награду.

«Спасибо. А я еще раз хотел бы сказать, что поддержка науки в Татарстане выше, чем поддержка науки в целом в России», – сказал он.

Игорь Тарчевский – выдающийся советский и российский физиолог растений, один из трех академиков РАН из Татарстана.

«Современные молодые люди начали понимать и оценивать в социологических опросах, что вклад в науку – большой результат страны. И то, что вы говорите, еще раз подтверждает стратегию работы Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича», – заметила Фазлеева.

Несмотря на почтенный возраст, Игорь Анатольевич остается активным ученым, главным научным сотрудником Казанского института биохимии и биофизики ФИЦ «Казанский научный центр РАН».

«Вы потрясающий, замечательный, невероятный человек, талантливый ученый!» – добавила Фазлеева.

Игорь Тарчевский сообщил в ответ, что недавно со своей ученицей отправил статью в журнал «Прикладная биохимия и микробиология». Работа посвящается инновациям в сельском хозяйстве.

Тарчевский – заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Татарстан, академик Российской академии наук и Академии наук РТ, доктор биологических наук. Написал более 130 статей и девять монографий, одна из которых вышла на английском языке. Подготовил 40 кандидатов и восемь докторов наук, один из его учеников – Александр Гречкин – избран академиком РАН.

Тарчевский – основатель казанской научной школы клеточной сигнализации. Более полувека он посвятил исследованию проблем физиологии и биохимии растений. Ученый выдвинул и обосновал концепции неспецифических изменений фотосинтетического метаболизма углерода при стрессе.

