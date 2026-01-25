news_header_top
Общество 25 января 2026 18:45

Академик Онищенко: россиянам не стоит опасаться вируса Нипах

Россиянам не следует опасаться вируса Нипах, однако важно проявлять ответственность в путешествиях, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Россиянам надо быть ответственными, опасаться ничего не надо… Главное – это наши люди», – сказал он в беседе с РИА Новости, комментируя ситуацию вокруг вируса. При этом он рекомендовал воздержаться от поездок в страны, где отмечены случаи заболевания, хотя и отметил, что запрещать выезд нет необходимости.

В качестве мер предосторожности он рекомендовал соблюдать стандартные правила гигиены и безопасности при контакте с продуктами питания.

«Вакцины нет. Пока, я так понимаю, никто не ставил задачу ее сделать. Но в принципе создать ее можно», – добавил Онищенко.

Ранее сообщалось, что в Индии принимают меры для сдерживания вспышки вируса Нипах. Подтверждены пять случаев заражения. Среди заболевших есть врачи и медсестры. Около ста человек отправили на домашний карантин. Инфицированные проходят лечение в больницах Калькутты. Один пациент находится в критическом состоянии.

Вирус Нипах считается смертельно опасным, на данный момент от него не существует лекарства. Всемирная организация здравоохранения относит его к патогенам высокого риска. Переносчиками вируса могут быть летучие мыши, заражение также возможно через инфицированные фрукты.

