Академик Онищенко назвал средний возраст рождения первого ребенка в РФ

Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, составляет примерно 31 год. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«У нас средний возраст [рождения] первого ребенка где-то 31 год. Мы себя утешаем: в Европе вообще 32–34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом», – сказал он в беседе с ТАСС.

Кроме того, Онищенко отметил, что государство и регионы многое делают для поддержки многодетных семей. Лидерами по рождаемости в стране являются Дагестан, Ингушетия и Москва.

Ранее председатель республиканской общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артем Кузнецов в беседе с «Татар-информом» сообщил, что модным рождение детей сделать сейчас сложно. Он отметил важную роль представителей старшего поколения в воспитании молодежи, а родителям посоветовал больше общаться со своими детьми, быть для них положительным примером во всем.