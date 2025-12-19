Артем Кузнецов: Модным рождение детей сделать сейчас сложно

В ходе «прямой линии» Президент России Владимир Путин особое внимание уделил поддержке семей с детьми, и это очень важно. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель республиканской общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артем Кузнецов.

«Критерии увеличения помощи семьям, в зависимости от количества детей, важны. Модным рождение детей сделать сейчас сложно, мы воспитали молодежь на роликах о роскошной жизни и благополучии, вручив гаджеты с безлимитным доступом к всемирной паутине», – сказал он.

Артем Кузнецов отметил роль представителей гражданского сектора и общественных организаций, пропагандирующих традиционные семейные ценности и реализующих семейные проекты.

«Решение жилищного вопроса поможет молодым семьям решиться на рождение детей», – считает Кузнецов.

Собеседник «Татар-информа» также отметил важную роль представителей старшего поколения в воспитании молодежи, а родителям посоветовал больше общаться со своими детьми, быть для них положительным примером во всем.