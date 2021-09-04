«Ак Барс» выпустил первую серию документального сериала о жизни команды

Фото: www.ak-bars.ru

Хоккейный «Ак Барс» выпустил первую серию документального сериала о внутренней жизни команды под названием «Живем хоккеем».

Главным героем сериала стал капитан «Ак Барса» Данис Зарипов, который 26 августа объявил о том,что этот сезон станет последним в его игровой карьере.

«Клуб представляет зрителям беспрецедентный доступ к раздевалку команды и на скамейку игроков во время матча. На протяжении всего сезона хоккеистов будет сопровождать съемочная группа, чтобы показать все, что ранее было скрыто от болельщиков. В основе названия сериала – фраза, хорошо знакомая фанатам клуба. На протяжении десятилетий комментаторы матчей команды завершают все свои репортажи выражением "Живем хоккеем – болеем за «Ак Барс»"», – сообщает пресс-служба казанского клуба.

Первая серия посвящена предсезонной подготовке «Ак Барса». Она расскажет о домашнем турнире TANECO Кубке чемпионов, адаптации новичков и неожиданном для многих решении Зарипова. Из пилотной серии зрители узнают, как легендарный нападающий наставляет молодежь и какие эмоции испытывал капитан после речи перед президентом.