«Ак Барс» второй раз подряд обыграл «Авангард»

В очередном домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» со счетом 2:1.

В отличие от предыдущей игры в Челябинске, завершившейся разгромным поражением со счетом 0:5 от «Трактора», сегодня тренерский штаб «Ак Барса» не включил в заявку защитников Никиту Лямкина и Даниила Журавлева — их заменили Роман Рукавишников и Дмитрий Юдин. Напротив, вернулся в состав нападающий Джордан Уил, заменивший дисквалифицированного Дмитрия Воронкова. Место в воротах занял Тимур Билялов.

В первом периоде соперники безо всякой раскатки дружно ринулись друг на друга. Голевые моменты не заставили себя ждать, как и удаления — их было четыре за первые три с половиной минуты. И казанцы сумели использовать численное преимущество, что им в этом сезоне удается не часто. Творцом гола стал мудрый Данис Зарипов. Ветеран, не глядя, отдал передачу за спину, и Стивен Кэмпфер с касания отправил шайбу в ворота «Авангарда», 1:0.

В дальнейшем опасных моментов соперники создали предостаточно, но более не забили. Впрочем, броски в створ ворот говорили о заметном преимуществе хозяев, 8–2. К сожалению, уже второй раз за октябрь шайба срикошетировала на трибуну и попала в юного поклонника «Ак Барса». Но на этот раз обошлось без серьезной травмы, только слезы. И в перерыве пострадавший Булат без видимых последствий на лице бодро пообщался в студии «Ак Барс-ТВ» с ведущими.

Во втором периоде временами «Авангард» владел территориальным преимуществом. В середине двадцатиминутки казанцы остались в меньшинстве сразу на четыре минуты. Но через две минуты омичи сами удалились. Борьбы было много, моментов стало меньше. Вновь гости редко бросали, броски в створ ворот за период — 12–5.

В середине третьего периода счет стал равным, 1:1. Дальний бросок Вилли Покки, рикошет от Кэмпфера, гол. Но недолго радовались омичи. Отличная трехходовка в исполнении «барсов», идеальная передача Кирилла Петрова на дальнюю штангу, бросок Даниила Тарасова в касание — 2:1. В концовке казанцы остались в меньшинстве, омичи сняли вратаря и вшестером бросились на решающий штурм. «Ак Барс» отбился и второй раз за неделю обыграл «Авангард».

После 26 матчей в активе казанцев теперь 34 очка и четвертое место на Востоке. В следующем туре 4 ноября «Ак Барс» сыграет дома с новосибирской «Сибирью».

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Шайбы забросили: Кэмпфер (3), Тарасов (51) — Покка (48).

Штраф: 10–8.

«Ак Барс»: Билялов; Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Зарипов; Адамчук — Юдин, Тарасов — Уил — Петров; Лучевников — Янчевский, Дыняк — Сафонов — Панюков; Рукавишников, Глухов — Бурмистров — Лукоянов; Кателевский.