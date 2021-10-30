«Ак Барс» завершил уральский выезд поражением. Сегодня команда всухую проиграла «Трактору», при этом две из пяти пропущенных шайб оказались в воротах казанцев в течение 87 секунд.

Позавчера казанцы в третий раз в сезоне проиграли «Магнитке», сегодня против них вышла команда, занимающая второе место в Восточной конференции. В составе «Трактора» против своей экс-команды играли нападающий Владимир Ткачев и два коренных казанца — голкипер Эмиль Гарипов и защитник Альберт Яруллин.

Сегодня тренерский штаб гостей вернул в состав капитана Даниса, защитника Стивена Кэмпфера, пропустившего матч с «Металлургом». Напротив, не попали в заявку нападающий Джордан Уил и защитник Роман Рукавишников.

В первом периоде челябинцы очень быстро — на второй минуте игры — добились успеха. На добивании преуспел Виталий Абрамов, 1:0. А затем через минуту уральцы реализовали свое первое большинство: точно и мощно пробил Никита Тертышный, 2:0. Тимур Билялов уступил место в воротах «Ак Барса» Игорю Бобкову. Два гола, пропущенные за 87 секунд, говорили о неважной готовности гостей к матчу. Точно так же недавно сложился дебют встречи в Екатеринбурге с «Автомобилистом».

С начала второго периода гости с удвоенной энергией пошли вперед. Но вновь проявились проблемы с реализацией, и «Ак Барс» не использовал численное преимущество, правда, и в меньшинстве затем отбился. Тем не менее «Трактор» увеличил отрыв: выход один на один четко исполнил Вячеслав Основин, 3:0. Вполне ожидаемо дело дошло и до яростной драки — схватились челябинец Сергей Калинин и казанец Дмитрий Воронков.

Вскоре после начала третьего периода интрига исчезла окончательно: Лукаш Седлак реализовал выход один на один, 4:0. Что интересно — гости перебросали хозяев, однако пробить Гарипова им так и не удалось. А уральцы в третий раз использовали выход один на один, 5:0.

«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Шайбы забросили Абрамов (2), Тертышный (3), Основин (36), Седлак (44), Капустин (55). Штраф: 13-15.

«Ак Барс»: Билялов (Бобков, 3). Хенкель — Кэмпфер, Кагарлицкий — Галимов — Зарипов; Адамчук — Лямкин, Тарасов — Воронков — Петров; Лучевников — Янчевский, Дыняк — Сафонов — Панюков; Журавлёв, Глухов — Бурмистров — Лукоянов, Кателевский.

После 25 матчей в активе казанцев осталось 32 очка, четвертое место. В следующем туре, 1 ноября, на своем льду «Ак Барс» примет омский «Авангард».