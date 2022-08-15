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Ру Тат
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Спорт
15 августа 2022  09:57
Артур Халилуллов

«Ак Барс» второй день подряд сыграет со «Спартаком» в Москве

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Сегодня «Ак Барс» проведет повторный товарищеский матч в Москве против местного «Спартака». Начало встречи в 13:00.

Накануне казанцы уступили красно-белым со счетом 2:3. Сегодня команда Олега Знарка попробует взять реванш.

Поражение от «Спартака» стало для «Ак Барса» первым в летнее межсезонье. До этого казанцы обыграли альметьевский «Нефтяник», нижнекамский «Нефтехимик» и подмосковный «Витязь».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большое интервью с одним из самых звездных новичков «Ак Барса» Станиславом Галиевым.

#Ак барс #хоккей #кхл #олег знарок
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