На главную ТИ-Спорт 24 января 2026 13:22

«Ак Барс» включил защитника Фальковского в список травмированных

Фото: www.ak-bars.ru

Защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Степан Фальковский включен в список травмированных игроков. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Фальковский был травмирован во втором выездном матче против хабаровского «Амура» 17 января (ту встречу «Ак Барс» выиграл со счетом 3:0). С тех пор белорусский игрок не выходил на лед.

В нынешнем сезоне защитник провел 46 матчей, в которых отметился 2 голами и 7 передачами, заработав 9 очков.

Кроме Степана Фальковского, в числе травмированных игроков «Ак Барса» – нападающий Михаил Фисенко и защитник Альберт Яруллин.

Сегодня казанский клуб проведет домашний матч против новосибирской «Сибири» в «Татнефть Арене». Начало встречи намечено на 17.00.

