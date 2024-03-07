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«Ак Барс» вернулся в игру: как казанцы разгромили «Авто», и сможет ли Билл спасти серию
«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» (5:0) в четвертом матче первого раунда плей-офф, одержав дебютную победу в серии (1:3). Игра в Екатеринбурге стала откровением для казанских болельщиков: «Ак Барс» был в близком к идеальному состоянию и сильнее соперника во всем. «ТИ-Спорт» рассуждает, за счет чего «барсы» смяли уральцев и вернули серию в Казань.
Стали действовать строже в обороне и читать «Автомобилист», но индивидуальные грешки остались
Основная причина разительного преображения в игре «Ак Барса», которую называли после матча все – и главный тренер, и хоккеисты – появившаяся дисциплина и отсутствие глупых удалений.
Да, действительно в этом матче казанцы удалялись сравнительно меньше – всего 4 минуты за игру. Это лучший показатель за всю серию. Но что важнее, обороняться даже при этих удалениях казанцы стали идеально, по науке. Быстро перемещались и выдвигались против оппонента с шайбой, тут же накрывали и успевали перехватывать. А значит – прибавили в чтении игры соперника. В трех предыдущих матчах такой проницательности за казанцами замечено не было – уральцы вальяжно перекатывали шайбу в большинстве «до верного», передвигались по зоне, пока это не доводило до опасного момента.
Подмечали это и журналисты – игроки стали лучше читать наперед, что будут делать хоккеисты «Автомобилиста» в следующий миг.
«Во-первых, мы сегодня меньше удалялась – кажется, одно удаление было («Ак Барс» удалился дважды – прим. «ТИ-Спорт»). Во-вторых, ребята сработали хорошо. Вчетвером против пяти мы справлялись, а вот втроем против пятерых было сложно, конечно. Я имел в виду прошлый матч», – рассуждал после игры Зинэтула Билялетдинов.
– Можно ли сказать, что в прошлом матче вам не хватило еще и эмоций, которые были сегодня, – спрашивали журналисты.
Я уже говорил – там не столько эмоции, сколько были глупые удаления. А когда пропускаешь, состояние иное. Сегодня глупостей не было таких, и сыграли хорошо, и забили в начале игры. Поэтому все сложилось так хорошо, – подчеркнул наставник «барсов».
В целом, Зинэтула Хайдярович прав, но в отдельных тезисах он явно смягчил углы. К примеру Даниил Журавлев, к которому количество вопросов только растет, не преминул подставить команду в практически идеальном первом периоде. Он умудрился на глазах у судей в открытую «обнимать» соперника со спины, за что получил 2 минуты, которые пришлось отбывать уже после перерыва.
Во втором же периоде защитник долго не мог справиться с простой задачей – вывести шайбу из своей зоны. Пожалуй, Даниил оказался единственным слабым звеном в обороне «Ак Барса» в этом матче. В остальном – идеально отработали.
Яшкин стал работать иначе, Радулов – набирать очки
После одноматчевой дисквалификации вернулся в состав Александр Радулов. Капитана поставили в звено к Дмитрию Яшкину, с которым они какое-то время действовали в связке осенью.
После матча Билялетдинов не соглашался, что капитан отыграл первые игры плохо, но тут он явно лукавил. Очевидно, что излишняя эмоциональность Александра и стала одной из причин провала «барсов» на старте серии. Но такова манера Билла – не выносить ссор из избы и публично поддерживать своих хоккеистов.
Я не соглашусь, что он плохо сыграл в первых двух матчах. Сегодня вышел здорово, он не играл, соскучился, с настроением играл, – отмечал наставник «Ак Барса»,
Вчера Радулов поучаствовал в двух шайбах Дмитрия Юдина, однако сам какой-то серьезной опасности у ворот не создавал. И это все еще проблема «Ак Барса». Когда защитник забрасывает две, Свечников, вышедший впервые за месяц сходу кладет свою дебютную шайбу, а самый дорогой хоккеист по-прежнему остается без голов – это нездоровая симптоматика.
А вот Дмитрий Яшкин, похоже, наконец-то понял как действовать в этой серии. Накануне мы предлагали несколько рецептов, как казанцам спасать серию, среди которых предположили, что ключ к взлому обороны и вратаря «Автомобилиста» лежит в некотором переформатировании роли Яшкина на льду. Раз у него не идут шайбы, нужно брать на себя функции Дмитрия Воронкова: мешать сопернику, выводить его из себя, заставлять всегда опасаться и навострить периферийное зрение, и конечно давить на пятак у чужих ворот.
Так и случилось – самое полезное действие крупного форварда вышло без шайбы. В эпизоде с заброшенной шайбой Юдина именно Яшкин выдавил всех с пятака и помешал Аликину увидеть момент броска, полностью перекрыв тому обзор.
Нужно отметить, что у Дмитрия в будущих играх есть одна очень важная задача, и никто кроме него с ней не справится – задавить Никиту Трямкина. Габаритный защитник «Автомобилиста» буквально по-царски доминирует в своей зоне, кошмарит казанских нападающих, выводит их на эмоции, и это работало в первых трех играх. Никита «угнетал» нападающих обе казанские игры, а в третьей в Екатеринбурге довел до того, что звено Семенова имело проблемы даже с элементарным входом в зону.
Только Дмитрий с его габаритами способен перехватить это доминирование, попытавшись залезть под кожу лидера обороны Екатеринбурга. Выведя из равновесия Трямкина, перед «Ак Барсом» появится огромный простор для действий.
Каковы шансы спасти серию?
Понятно, что в беседах с журналистами хоккеисты и тренеры не могут сказать ничего иного, кроме как пообещать бороться и вытаскивать эту серию.
Какая бы сложная ситуация ни была, у нас другого выхода нет. Поэтому будем готовиться к следующему матчу, – говорил Билялетлдинов.
Никита Дыняк предлагал двигаться по принципу step by step.
0:3 – это не 0:4, можно отыграться. Нам предстоит следующий матч, давайте отталкиваться от него, – сказал Дыняк.
Статистика же говорит, что подобный камбэк в истории КХЛ случился лишь однажды на 64 случая. За всю историю КХЛ только СКА в 2015-м году сумел вытащить серию с ЦСКА, уступая по ходу нее со счетом 0:3.
Четвертая игра показала, что при правильном настрое «Автомобилист» для «Ак Барса» – соперник не просто проходимый, он заведомо более слабый. Ничего нерешаемого Екатеринбург не предлагал и не предлагает.
Все начало серии «барсы» боролись лишь с собственными проблемами – не самой лучшей атмосферой в команде, отсутствием дисциплины, неспособностью завести в себе лидеров. Все это удалось решить перед конкретным четвертым матчем. Только от того, удастся ли сохранить идиллию в команде на длинную дистанцию и будет зависеть, сумеет ли «Ак Барс» спасти для Казани хоккейный праздник, а для себя – сезон.
Фото на анонсе: ak-bars.ru
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