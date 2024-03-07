«Ак Барс» вернулся в игру: как казанцы разгромили «Авто», и сможет ли Билл спасти серию

«Ак Барс» разгромил «Автомобилист» – 5:0, благодаря дублю Юдина, а также шайбам Дыняка, Свечникова и Кошелева Фото: ak-bars.ru

Стали действовать строже в обороне и читать «Автомобилист», но индивидуальные грешки остались

Основная причина разительного преображения в игре «Ак Барса», которую называли после матча все – и главный тренер, и хоккеисты – появившаяся дисциплина и отсутствие глупых удалений.

Да, действительно в этом матче казанцы удалялись сравнительно меньше – всего 4 минуты за игру. Это лучший показатель за всю серию. Но что важнее, обороняться даже при этих удалениях казанцы стали идеально, по науке. Быстро перемещались и выдвигались против оппонента с шайбой, тут же накрывали и успевали перехватывать. А значит – прибавили в чтении игры соперника. В трех предыдущих матчах такой проницательности за казанцами замечено не было – уральцы вальяжно перекатывали шайбу в большинстве «до верного», передвигались по зоне, пока это не доводило до опасного момента.

Подмечали это и журналисты – игроки стали лучше читать наперед, что будут делать хоккеисты «Автомобилиста» в следующий миг.

«Во-первых, мы сегодня меньше удалялась – кажется, одно удаление было («Ак Барс» удалился дважды – прим. «ТИ-Спорт»). Во-вторых, ребята сработали хорошо. Вчетвером против пяти мы справлялись, а вот втроем против пятерых было сложно, конечно. Я имел в виду прошлый матч», – рассуждал после игры Зинэтула Билялетдинов.

Билялетдинов: «Сегодня глупостей не было таких, и сыграли хорошо, и забили в начале игры» Фото: ak-bars.ru

– Можно ли сказать, что в прошлом матче вам не хватило еще и эмоций, которые были сегодня, – спрашивали журналисты.

Я уже говорил – там не столько эмоции, сколько были глупые удаления. А когда пропускаешь, состояние иное. Сегодня глупостей не было таких, и сыграли хорошо, и забили в начале игры. Поэтому все сложилось так хорошо, – подчеркнул наставник «барсов».

В целом, Зинэтула Хайдярович прав, но в отдельных тезисах он явно смягчил углы. К примеру Даниил Журавлев, к которому количество вопросов только растет, не преминул подставить команду в практически идеальном первом периоде. Он умудрился на глазах у судей в открытую «обнимать» соперника со спины, за что получил 2 минуты, которые пришлось отбывать уже после перерыва.

Во втором же периоде защитник долго не мог справиться с простой задачей – вывести шайбу из своей зоны. Пожалуй, Даниил оказался единственным слабым звеном в обороне «Ак Барса» в этом матче. В остальном – идеально отработали.

Даниил Журавлев остался единственным темным пятнышком «Ак Барса» в этом матче. Фото: ak-bars.ru

Яшкин стал работать иначе, Радулов – набирать очки

После одноматчевой дисквалификации вернулся в состав Александр Радулов. Капитана поставили в звено к Дмитрию Яшкину, с которым они какое-то время действовали в связке осенью.

После матча Билялетдинов не соглашался, что капитан отыграл первые игры плохо, но тут он явно лукавил. Очевидно, что излишняя эмоциональность Александра и стала одной из причин провала «барсов» на старте серии. Но такова манера Билла – не выносить ссор из избы и публично поддерживать своих хоккеистов.

Я не соглашусь, что он плохо сыграл в первых двух матчах. Сегодня вышел здорово, он не играл, соскучился, с настроением играл, – отмечал наставник «Ак Барса»,

Вчера Радулов поучаствовал в двух шайбах Дмитрия Юдина, однако сам какой-то серьезной опасности у ворот не создавал. И это все еще проблема «Ак Барса». Когда защитник забрасывает две, Свечников, вышедший впервые за месяц сходу кладет свою дебютную шайбу, а самый дорогой хоккеист по-прежнему остается без голов – это нездоровая симптоматика.

Александр Радулов помог Дмитрию Юдину оформить дубль, но см пока шайбами в серии не отматился Фото: ak-bars.ru

А вот Дмитрий Яшкин, похоже, наконец-то понял как действовать в этой серии. Накануне мы предлагали несколько рецептов, как казанцам спасать серию, среди которых предположили, что ключ к взлому обороны и вратаря «Автомобилиста» лежит в некотором переформатировании роли Яшкина на льду. Раз у него не идут шайбы, нужно брать на себя функции Дмитрия Воронкова: мешать сопернику, выводить его из себя, заставлять всегда опасаться и навострить периферийное зрение, и конечно давить на пятак у чужих ворот.

Так и случилось – самое полезное действие крупного форварда вышло без шайбы. В эпизоде с заброшенной шайбой Юдина именно Яшкин выдавил всех с пятака и помешал Аликину увидеть момент броска, полностью перекрыв тому обзор.

Нужно отметить, что у Дмитрия в будущих играх есть одна очень важная задача, и никто кроме него с ней не справится – задавить Никиту Трямкина. Габаритный защитник «Автомобилиста» буквально по-царски доминирует в своей зоне, кошмарит казанских нападающих, выводит их на эмоции, и это работало в первых трех играх. Никита «угнетал» нападающих обе казанские игры, а в третьей в Екатеринбурге довел до того, что звено Семенова имело проблемы даже с элементарным входом в зону.

Только Дмитрий с его габаритами способен перехватить это доминирование, попытавшись залезть под кожу лидера обороны Екатеринбурга. Выведя из равновесия Трямкина, перед «Ак Барсом» появится огромный простор для действий.

Дмитрий Яшкин стал действовать наглее и агрессивнее, а также продавливать пятак, что принесло результат Фото: ak-bars.ru

Каковы шансы спасти серию?

Понятно, что в беседах с журналистами хоккеисты и тренеры не могут сказать ничего иного, кроме как пообещать бороться и вытаскивать эту серию.

Какая бы сложная ситуация ни была, у нас другого выхода нет. Поэтому будем готовиться к следующему матчу, – говорил Билялетлдинов.

Никита Дыняк предлагал двигаться по принципу step by step.

0:3 – это не 0:4, можно отыграться. Нам предстоит следующий матч, давайте отталкиваться от него, – сказал Дыняк.

Статистика же говорит, что подобный камбэк в истории КХЛ случился лишь однажды на 64 случая. За всю историю КХЛ только СКА в 2015-м году сумел вытащить серию с ЦСКА, уступая по ходу нее со счетом 0:3.

«Ак Барс» вернул серию в Казань. Пятая игра состоится в Казани 8 марта в 17:00 по мск Фото: ak-bars.ru

Четвертая игра показала, что при правильном настрое «Автомобилист» для «Ак Барса» – соперник не просто проходимый, он заведомо более слабый. Ничего нерешаемого Екатеринбург не предлагал и не предлагает.

Все начало серии «барсы» боролись лишь с собственными проблемами – не самой лучшей атмосферой в команде, отсутствием дисциплины, неспособностью завести в себе лидеров. Все это удалось решить перед конкретным четвертым матчем. Только от того, удастся ли сохранить идиллию в команде на длинную дистанцию и будет зависеть, сумеет ли «Ак Барс» спасти для Казани хоккейный праздник, а для себя – сезон.

Фото на анонсе: ak-bars.ru