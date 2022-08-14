«Ак Барс» сыграет со «Спартаком» товарищеский матч в Москве

Сегодня «Ак Барс» проведет четвертый контрольный матч в рамках предсезонной подготовки. Казанцы сыграют со «Спартаком» на МСА «Лужники» в Москве. Начало встречи в 13:00.

Этим летом команда Олега Знарка одержала три победы в трех контрольных матчах. 7 августа был разгромлен «Нефтяник» (6:1) в Альметьевске, 8 августа казанцы одержали крупную победу в Нижнекамске над местным «Нефтехимиком» (4:1), а 12 августа «барсы» в Подольске оказались сильнее местного «Витязя» (3:1).

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большое интервью с одним из самых звездных новичков «Ак Барса» Станиславом Галиевым.