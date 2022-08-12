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Ру Тат
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Спорт
12 августа 2022  11:04
Артур Халилуллов

«Ак Барс» сыграет с «Витязем» товарищеский матч в Балашихе

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Сегодня «Ак Барс» проведет третий контрольный матч в рамках предсезонной подготовки. Казанцы сыграют в Балашихе с местным «Витязем». Начало встречи в 17:00.

Этим летом команда Олега Знарка одержала две победы в контрольных матчах. 7 августа был разгромлен «Нефтяник» (6:1) в Альметьевске. А 8 августа казанцы одержали крупную победу в Нижнекамске над местным «Нефтехимиком».

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большое интервью с одним из самых звездных новичков «Ак Барса» Станиславом Галиевым.

#Ак барс #товарищеский матч #хоккей #кхл
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