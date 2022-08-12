«Ак Барс» сыграет с «Витязем» товарищеский матч в Балашихе

Сегодня «Ак Барс» проведет третий контрольный матч в рамках предсезонной подготовки. Казанцы сыграют в Балашихе с местным «Витязем». Начало встречи в 17:00.

Этим летом команда Олега Знарка одержала две победы в контрольных матчах. 7 августа был разгромлен «Нефтяник» (6:1) в Альметьевске. А 8 августа казанцы одержали крупную победу в Нижнекамске над местным «Нефтехимиком».

Сегодня спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большое интервью с одним из самых звездных новичков «Ак Барса» Станиславом Галиевым.