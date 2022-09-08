«Ак Барс» сыграет с «Адмиралом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

Казанский «Ак Барс» примет на своем льду «Адмирал» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

«Ак Барс» после двух сыгранных матчей занимает пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В последней игре команда Олега Знарка разгромила (5:1) в Москве ЦСКА.

«Адмирал» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Моряки» уже сыграли три матча. В последней игре команда Леонида Тамбиева проиграла «Спартаку» (1:2).

«Ак Барс» одержал семь домашних побед из восьми возможных над «Адмиралом». Единственное поражение было в 2015-м году (2:3). В прошлом сезоне команды сыграли между собой два матча. «Ак Барс» одержал домашнюю победу в серии буллитов (2:1), а во Владивостоке уступил со счетом 2:4.

Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов может набрать сегодня свое 150-е очко в матчах КХЛ. Сейчас у него 149 (66+83) баллов. Также отметим, что голкипер Тимур Билялов замыкает пятёрку лучших вратарей текущего чемпионата КХЛ по проценту отражённых бросков – 96,4%.

Отметим, что форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев в двух стартовых матчах не набрал очков по системе «гол+пас». Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большую статью о причинах слабого старта лучшего бомбардира КХЛ последних трех лет.