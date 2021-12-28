Новогодняя сказка: в чем сила и слабость Квартальнова в «Ак Барсе»

«Ак Барс» с четвертой попытки сумел одолеть в овертайме (4:3) лидера текущего регулярного чемпионата КХЛ — магнитогорский «Металлург». О чем это говорит перед приближающимся плей-офф, несгибаемый характер «барсов» Квартальнова, а также первые впечатления о новых канадских легионерах казанского клуба — в материале ИА «Татар-информ».

«Ак Барс» накануне буквально горел желанием обыграть наконец «Металлург», которому казанцы уступили в этом сезоне уже три матча.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Счастливая концовка и великий герой Сафонов

Накануне «Ак Барс» традиционно сражался с первой и до последней минуты, тогда как лидер КХЛ «Металлург» играл с некоторой ленцой, практически не включаясь на полную мощь. Несмотря на это, за шесть минут до конца матча на табло горели цифры 1:3 в пользу «Магнитки». Казалось, уральцы одержат четвертую победу на классе над «барсами» в этом сезоне.

Казанцы весь матч действовали с позиции силы, перебросали гостей, но по голевым моментам не превосходили магнитогорскую машину. Более того, «Ак Барс» не выручил утомленный играми практически без замен Тимур Билялов. Особенно, это касается третьей несложной шайбы, но и в эпизоде с первой - он не выручил.

Хоккеисты «Магнитки», видимо, тоже подумали, что все для «Ак Барса» кончено, за что и поплатились. За две минуты Сафонов и Линдхольм сумели сравнять счет, а в овертайме все тот же Сафонов и вовсе оформил хет-трик (первую шайбу «барсов» также забросил он). «Новогодняя сказка» в последней домашней игре года «Ак Барсу» удалась на 100 процентов. В ней было все — большие проблемы, несгибаемый характер, счастливая развязка и великий герой, разумеется, в лице Сафонова.

– Здорово, что выиграли завершающий домашний матч этого года, порадовали болельщиков. В этом сезоне три матча «Магнитке» проиграли, должны были сегодня брать реванш

– О чём думали, когда бежали забивать первую шайбу

– Ни о чём, как переиграть вратаря, забросить. Рабочие моменты.

– Какая из трёх шайб вам больше всего понравилась?

– Выделять будет не очень правильно. Во втором голе Заря (Данис Зарипов) отдал крутую передачу, мне только оставалось подправить шайбу в ворота, - говорил после матча Сафонов.

«Ак Барс» Квартальнова всю «регулярку» проводит в режиме плей-офф

«Ак Барс», по сути, весь сезон играет так, как вчера с «Магниткой». Команда Квартальнова в эту «регулярку» вытянула уже массу матчей, которые вроде как должна была проиграть. И еще не меньшее количество выиграло с перевесом в одну шайбу и по буллитам. То есть, «Ак Барс» каждый матч проводит с внутренним напряжением, который больше свойственен матчам плей-офф. Примерно так и будет команда Квартальнова действовать и в реальном розыгрыше Кубка Гагарина. «Ак Барс» накануне буквально горел желанием обыграть наконец «Металлург», которому казанцы уступили в этом сезоне уже три матча. Слова Квартальнова после игры эти наблюдения лишь подчеркнули.

«Ак Барс» каждый матч проводит с внутренним напряжением, который больше свойственен матчам плей-офф Фото: ak-bars.ru

- Шикарная концовка игры. Всегда нужно играть до конца, никогда не сдаваться, как бы ни складывался матч. Мы не могли забить, но второй период хочу дать нам в зачёт. Не могли найти ключики к воротам, но терпели до конца, верили и победили. Хороший второй период, в котором мы доминировали. У нас были моменты, но мы не находили ключи, а потом пропустили такой коварный второй гол. Бывает такое – один бросок и залетело, такое бывает в подобных играх, потом и третью пропустили. В том-то и есть сила команды, что она может играть такие матчи, - говорил Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.

«Металлург» же накануне показал процентов 60 своего максимуму и не более того. Команде не нужно было кровь из носу побеждать «Ак Барс», который уральцы уже трижды обыгрывали в этом сезоне. К тому же, «Металлург» из-за погодных условий прилетел в Казань на шесть часов позже запланированного, сбив подготовительные процедуры к матчу. Неудивительно, что уральцы всю игру выглядели чуть заторможено. Об этом, кстати, после игры напомнил и главный тренер «Металлурга».

Уральцы всю игру выглядели чуть заторможено. Об этом, кстати, после игры напомнил и главный тренер «Металлурга» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

– Если бы вы знали, как мы путешествовали до этого, потом полдня спали, то немного закономерно, что «Ак Барс» был посвежее нас. Мы выстроили игру от обороны, много бросков Юхо отразил, чуть-чуть, пары минут не хватило отстоять нужный счёт. Ребята отдали всё, что у них есть на сегодняшний день, - заявил Илья Воробьев.

Утомленные и не слишком мотивированные уральцы чуть не победили

И при этом уральцы были очень близки к победе. Конечно, можно и нужно восхищаться сказочным камбэком, но Квартальнову лучше бы задуматься о 55-ти из 60-ти минут чистого игрового времени, в котором «Магнитка» выглядела более классной, даже несмотря на усталость, командой.

В целом же, игра наглядно показало всю силу и, как ни странно, слабость Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе». Первое заключается в том, что команда ни в одной игре не отбывает номер и бьется в каждом эпизоде. Но в этом и слабость, ведь тяжело весь сезон играть в режиме плей-офф, и к играм за Кубок Гагарина «Ак Барс» при Квартальнове не прибавляет, а в лучшем случае действует на своем привычном по «регулярке» уровне.

«Ак Барс» ни в одной игре не отбывает номер и бьется в каждом эпизоде Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В Казани из-за ковидной пандемии у Квартальнова за 2 сезона был лишь один полноценный плей-офф, но по его тренерской карьере в Ярославле и Москве все помнят, что его команды в в ключевых моментах игр на вылет ментально «садились». «Металлург» же, практически обеспечив себе 1-2-е место на Востоке, планомерно сохраняет запас ментальных батареек к матчам за Кубок Гагарина.

Барберио и Демерс должны прибавить командного опыта «Ак Барсу», но не более того

Говоря о последних двух матчах «Ак Барса», нельзя обойти стороной дебют двух канадских защитников «Ак Барса». Марк Барберио проводил накануне уже свой второй матч за казанскую команду, тогда как Джейсон Демерс дебютировал только вчера. Оба канадца — возрастные исполнители и должны добавить командного опыта «Ак Барсу».

Джейсон Демерс дебютировал только вчера Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Но положу руку на сердце, оба по первым матчам выглядят на сегодняшний день и по потенциалу слабее того же Стивена Кэмпфера, который за короткий срок стал признанным лидером обновленных «барсов». То есть, пока не видно, что Барберио и Демерс дадут по-настоящему качественное усиление «Ак Барсу». Хотя это впечатление может быть обманчивым, ведь оба имели проблемы с игровой практикой до перехода в «Ак Барс». Это же касается и 36-летнего Эрика Фера, которому дебютировать за казанский клуб предстоит уже в выездной 8-матчевой серии «Ак Барса».

- У нас впервые в сезоне сыграли пять иностранцев, это хорошо. Я уверен, что он (Демерс — прим. ред) может и должен играть сильнее, надо немножко потерпеть. Теперь мы пойдём дальше целой командой, дождёмся ещё травмированных. Джейсон сыграл неплохо, но мы ждём, что будет лучше, качественнее, надо будет много поработать. Сейчас подумаем, как Эрика Фера заявить в следующей игре, ему нужно играть, не надо засиживаться. Он большой парень, на вбрасываниях может помочь и в других моментах. Сегодня последний день дедлайна, после 12 часов уже нельзя ничего делать, так что команда готова, - заявил после матча Квартальнов.