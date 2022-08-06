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Ру Тат
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Спорт
6 августа 2022  10:06
Артур Халилуллов

«Ак Барс» проведет первый контрольный матч против «Нефтяника» в Альметьевске

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Сегодня «Ак Барс» сыграет первый контрольный матч летнего межсезонья. Казанцы встретятся в Альметьевске с местной командой ВХЛ «Нефтяник». Начало встречи в 17:00.

Отметим, что подобные матчи казанский клуб проводит ежегодно. Помимо хоккейного матча, игроки, тренеры и руководство «Ак Барса» посещают буровую установку «Татнефти» и другие объекты Альметьевска.

Буровую установку «Ак Барс» посетил накануне. Корреспондент «Татар-информа» передавал эмоции главного тренера команды Олега Знарка, который впервые в своей жизни посетил производственный объект нефтяной отрасли.

Ранее стал известен состав «Ак Барса» на два контрольных матча. После сегодняшней встречи с «Нефтяником» казанцы в воскресенье сыграют с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Игра начнется в 13:00.

#Ак барс #хоккей #кхл #татнефть #нефтяник
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