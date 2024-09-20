«Ак Барс» проведет «Академический матч» в честь 220-летия КФУ

2 октября ХК «Ак Барс» вместе с КФУ проведет «Академический матч», посвященный 220-летнему юбилею одного из старейших высших учебных заведений страны.

Как сообщает пресс-служба вуза, во время матча Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» – «Амур» зрители смогут познакомиться с историей Казанского университета и новейшими научными разработками его сотрудников и студентов.

В фойе арены пройдут мастер-классы института информационных технологий и интеллектуальных систем (VR-экскурсия по КФУ), института фундаментальной медицины и биологии (сердечно-легочная реанимация – отработка важных навыков при неотложных состояниях, тренажер для эндовидиохирургии – возможность потренировать миниинвазивные хирургические манипуляции); института физики (пилотирование квадрокоптеров), химического института имени А. М. Бутлерова (определение антиоксидантов в напитках) и юрфака (компьютерное моделирование внешности человека). Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии и институт вычислительной математики и информационных технологий представят робота-паука и робота-собаку, а Набережночелнинский институт КФУ – интерактивный музей науки, «КиберАвтоТех» (наука – от простого к сложному).

Также каждый болельщик сможет поучаствовать в розыгрыше подарков от университета. Отметим, к матчу была создана лимитированная коллекция мерча.

По словам замисполнительного директора «Ак Барса» Станислава Прудникова, КФУ является визитной карточкой Казани и Татарстана, настоящим символом лидерства, великой истории и важного места столицы РТ в жизни страны.

«Все это можно отнести и к ценностям "Ак Барса", поэтому мы рады возможности объединить усилия сильнейших брендов Татарстана», – отметил он.

Совместный матч также способствует выходу «Ак Барса» к городскому студенчеству.

Среди выпускников вуза есть ряд действующих и бывших игроков «Ак Барса» – это Амир Мифтахов, Евгений Медведев, Марат Валиуллин, Александр Степанов и действующий президент КХЛ Алексей Морозов.

Директор Департамента по информационной политике КФУ Елена Ельшина добавила, что Академический матч – это новый опыт, который приближали, как могли. К этому мероприятию готовились несколько месяцев.

«Матч – это коллаборация двух лидеров в разных областях, для нас это статусная история, новый кейс в рамках PR-работы. Я считаю, что в этот вечер удовольствие от просмотра игры получат не только хоккейные болельщики, но и сотрудники, студенты университета. Мы хотим, чтобы в этот день все начали дружно праздновать наш предстоящий юбилей – 220-летие Казанского университета. Огромное количество посетителей мероприятия познакомятся с нашими научными достижениями, узнают о богатой истории, а также о выдающемся настоящем вуза. Наши эксперты станут гостями "Ак Барс шоу". Уверена, интересно будет всем. Спорт объединяет!», - подчеркнула Ельшина.