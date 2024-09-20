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Из-за проведения матча «Рубин» - «ЦСКА» в Казани ограничат продажу алкоголя
20 и 21 сентября в Казани запретят продавать алкоголь в границах ряда улиц. Такая мера вводится для обеспечения безопасности при проведении в городе матча «Рубин» - «ЦСКА», говорится в постановлении, которое подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Границы улиц: по пр. Амирхана от ул. С. Хакима до ул. Чистопольской, по ул. Чистопольской до ул. Адоратского, по ул. Адоратского до ул. Лаврентьева, по ул. Лаврентьева вдоль дворов до ул. Гаврилова, д. 10, далее по границе обводного моста 3-й транспортной дамбы (с охватом магазина «Мегастрой») до ул. Троицкий лес, по ул. Троицкий лес, далее вдоль края водной акватории реки Казанки до пр. Амирхана.
Также запретят продажу алкоголя в торговых объектах по ул. Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Мусы Джалиля, Профсоюзной, Университетской и Чернышевского.
Исключения составит только розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания.
фото: скриншот документа
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