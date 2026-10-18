«Ак Барс» продолжит выездную серию матчем с минским «Динамо»

Матч «Ак Барс» – «Динамо-Минск» 15 апреля 2026 года

Фото: www.ak-bars.ru

Сегодня казанский «Ак Барс» продолжит выездную серию матчем регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».

Встреча состоится в столице Беларуси, на «Минск-Арене». Игра начнется в 17.10 по московскому времени.

«Ак Барс» к данному моменту занимает шестое место в Восточной конференции с 17 очками. «Динамо-Минск» на Западе разместилось на седьмой позиции с теми же 17 очками.

Ранее казанцы в первой игре выездной серии одолели в овертайме «Шанхайских Драконов» (3:2 ОТ) – первая победа после четырех поражений. Минчане же на своем льду уступили «Металлургу» (1:3).

«Ак Барс» проведет матч без форварда Артема Галимова. У «Динамо-Мн» травмированы вратарь Василий Демченко, защитник Николас Мелош, нападающие Сергей Калинин и Николя Обе-Кюбель.

В прошлом сезоне минчане дважды брали верх над казанцами в регулярке – 3:4 и 3:7. Позднее, во втором раунде плей-офф, татарстанцы оказались сильнее белорусов, победив в серии из четырех матчей – 2:1, 5:4 ОТ, 4:0, 3:2.

В целом из 44 встреч (включая контрольные) «Ак Барса» и минского «Динамо» 27 завершились победой татарстанского клуба. Разница шайб составляет 135:112 в пользу команды из Казани.