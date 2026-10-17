Прекратить кризис: как «Ак Барс» добыл вымученную победу после неудачной серии

«Ак Барс» прервал серию из четырех поражений, обыграв накануне «Шанхайских Драконов». Ради результата Анвар Гатиятулин ожидаемо пошел на упрощение игры. Почему прагматичный хоккей казанцев смотрится с трудом, как оживает Александр Хмелевский и почему Кирилл Семенов остается незаменимым — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Как и обещано: игру упростили — результат пришел. Но смотреть на такой хоккей тяжело

Вспоминать, как легко «Ак Барс» без нескольких лидеров разобрался с «Шанхайскими Драконами» на Кубке мэра Москвы, в середине октября никто настроен не был — с тех пор ситуация серьезно изменилась. Питерский клуб уже давно не выглядит так безнадежно, как в августе, а «Ак Барс», напротив, уже не тот обескровленный, но агрессивный.

Все поменялось с ног на голову: у Казани было четыре поражения подряд, а Анвар Гатиятулин даже решил вернуть болельщиков на год назад и вновь, как после серии неудач в прошлом сентябре, пообещал поменять рисунок игры в сторону закрытости. Анвар Рафаилович произнес «закроемся», мы услышали — «упростим».

«Я говорил, что, возможно, будем что-то менять. Понятно, что так не бывает: зашел в раздевалку и сказал, что сегодня все перестраиваем. Просто немного сместили акценты — в своей зоне, в средней зоне. Главное — понимать свое текущее состояние. На сегодняшний день это важный момент при становлении команды. Сейчас на этом этапе нам тяжело даются голы в атаке. Моменты есть, но при этом где-то пропускаем легкие шайбы. Поэтому нужно смотреть и оценивать состояние. Мы не собираемся уходить от того хоккея, в который играли. Просто немного поменяли принципы игры в отдельных зонах», — объяснял главный тренер «Ак Барса» после вчерашней игры.

Нет, игра не выглядела как сонное царство без попыток «поиграть с шайбочкой» — был момент, когда у чужих ворот обыгрывались в касание с четырьмя передачами и завершением под бросок. Но ключевое тут — «момент». В остальное время казанцы играли без изысков. Это действительно был максимально простой «Ак Барс» образца первой половины октября 2025 года: попытки контратаковать, играть без риска, простые передачи. Не «бей-беги», а скорее «действуй быстрее, но как можно проще».

— Что нужно сделать, чтобы «Ак Барс» продолжал в том же духе? — спросила журналистка на флеш-интервью у Алексея Бывальцева после второго периода.

— Бегать так же быстро, — отвечал нападающий, который получил очередную порцию критики после этого матча за уйму эпизодов, когда он не мог укротить шайбу.

Первая шайба «Ак Барса», впрочем, пришла уже в первом периоде. Кирилл Семенов сначала в своем фирменном стиле убегал на ворота, едва не обыграв вратаря. Лишь ценой штрафа Тернер Оттенбрайт сумел остановить лучшего бомбардира «Ак Барса». А уже в формате 5 на 4 Железный Сэм завершил начатое в составе второй спецбригады большинства.

Фото: ak-bars.ru

«Драконы» мучились, пытаясь сравнять счет, почти два периода, а когда наконец-то смогли распечатать Максима Арефьева благодаря хлесткому броску Бретта Мюррэя из правого круга, казанцы тут же организовали ответную шайбу — это Дмитрий Кателевский щелчком из центра хозяйской зоны расстрелял Павла Хомченко.

Вот тут-то игра свалилась в полное безрассудство и в чем-то даже детский хоккей: много ошибок, много потерь, безыдейное хождение шайбы. И как итог — максимально курьезный пропущенный гол, когда казанцы просто оставили на пятаке одного Дэвида Чена, который без труда обыграл Арефьева.

Объяснение такому скатыванию в примитив Анвар Гатиятулин дал очень сбивчивое и сложно понимаемое:

«Игровая ситуация диктовала, началось с того, что изменили некоторые принципы в средней зоне. Поэтому, возможно, немножко стали перестраховываться, где-то потери в зоне привели к этому моменту у наших ворот. И та агрессия, которой нам не хватает в атаке, создавали и также реализовали эти моменты. Такой ход игры был», — заявил наставник «Ак Барса».

Результата в итоге-то добились, победу вырвали. Но давайте честно: смотреть на такой хоккей на длинной дистанции будет тяжеловато. Хотя на данном этапе рады и первой победе за пять матчей.

Фото: ak-bars.ru

Семенов — единственный топ в команде, а Хмелевский ожил?

Критика Александра Хмелевского стала уже настолько горячей, что не замечать слона в комнате было уже невозможно. 95 миллионов рублей за сезон катались по льду без единой заброшенной шайбы на протяжении 14 матчей подряд, и в некоторых источниках даже стала проскальзывать информация, что «Ак Барс» подумывает о расторжении жирного контракта американца.

Ко всему прочему, не было похоже, что сам Александр по этому поводу сильно переживает. Каких-то слов извинения или хотя бы обещаний поправить ситуацию болельщики от него так и не услышали — лишь едкие замечания в сторону тренерского штаба, мол, «на льду легче забивать, чем сидя на замене».

Ощущение, что игрок уже вряд ли найдет в себе мотивацию вернуться на свой уровень, не покидало. Но вчера Александр отыграл довольно активно: он наконец-то носился на льду, стараясь цепляться за каждую шайбу, имел пару классных моментов, расстреливая Хомченко в упор (вратарь спас). При этом у него 66,67% (4 из 6) выигранных вбрасываний — лучший показатель среди игроков обеих команд на льду.

Фото: ak-bars.ru

Так что организованная Хмелевским победная шайба для того же Семенова никого удивлять не должна. Он красиво обыгрался на синей линии с Кириллом, завез шайбу в зону, сделал ложное движение, проскочил на пятак и выдал «ювелирку» на крюк партнеру — тому оставалось только подставить клюшку. Полностью заслуженное очко для Саши. Другой вопрос, что это по-прежнему не заброшенная шайба – их у него по прежнему ноль.

А вот Семенов по-прежнему единственный лидер команды топового уровня, который остался в составе и вне зависимости от партнеров стабильно делает результат. Благо большой дисциплинарный штраф в прошлом матче не обернулся дисквалификацией, так что пятое поражение без сегодняшнего Кирилла было бы обеспечено.

«У нас потеря Артема Галимова. Ведущая тройка была — возникли сложности, — поэтому стали пробовать, искать партнеров. Где-то у них неплохо получалось в атаке, но много пропускали. Поэтому пошли изменения, к ним поставили Равиля Якупова, который хорошо играет у бортов, контролирует шайбу и дает возможность играть в атаке больше с шайбой, ну и если нужно — подстраховать в обороне. С Кириллом у нас был хороший разговор. Я постарался ему донести, что мы от него видим. Понятно, что он у нас на сегодняшний день первый центр. Хочет много пользы приносить в атаке. Не все получается у нас. Достаточно моментов создаем, но забить не получается. Поэтому попросил сыграть более строго, сосредоточиться на игре без шайбы. Сегодня он здорово сыграл, справился с этим, ждал своего момента, забил победную шайбу. В общем, отмечу всех ребят», — резюмировал после игры Анвар Гатиятулин.