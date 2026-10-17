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На главную ТИ-Спорт 17 октября 2026

Прекратить кризис: как «Ак Барс» добыл вымученную победу после неудачной серии

Простой хоккей во имя результата: казанский «Ак Барс» прервал затяжную черную полосу в чемпионате

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«Ак Барс» прервал серию из четырех поражений, обыграв накануне «Шанхайских Драконов». Ради результата Анвар Гатиятулин ожидаемо пошел на упрощение игры. Почему прагматичный хоккей казанцев смотрится с трудом, как оживает Александр Хмелевский и почему Кирилл Семенов остается незаменимым — в материале «ТИ-Спорта».

Прекратить кризис: как «Ак Барс» добыл вымученную победу после неудачной серии
Фото: ak-bars.ru

Как и обещано: игру упростили — результат пришел. Но смотреть на такой хоккей тяжело

Вспоминать, как легко «Ак Барс» без нескольких лидеров разобрался с «Шанхайскими Драконами» на Кубке мэра Москвы, в середине октября никто настроен не был — с тех пор ситуация серьезно изменилась. Питерский клуб уже давно не выглядит так безнадежно, как в августе, а «Ак Барс», напротив, уже не тот обескровленный, но агрессивный.

Все поменялось с ног на голову: у Казани было четыре поражения подряд, а Анвар Гатиятулин даже решил вернуть болельщиков на год назад и вновь, как после серии неудач в прошлом сентябре, пообещал поменять рисунок игры в сторону закрытости. Анвар Рафаилович произнес «закроемся», мы услышали — «упростим».

«Я говорил, что, возможно, будем что-то менять. Понятно, что так не бывает: зашел в раздевалку и сказал, что сегодня все перестраиваем. Просто немного сместили акценты — в своей зоне, в средней зоне. Главное — понимать свое текущее состояние. На сегодняшний день это важный момент при становлении команды. Сейчас на этом этапе нам тяжело даются голы в атаке. Моменты есть, но при этом где-то пропускаем легкие шайбы. Поэтому нужно смотреть и оценивать состояние. Мы не собираемся уходить от того хоккея, в который играли. Просто немного поменяли принципы игры в отдельных зонах», — объяснял главный тренер «Ак Барса» после вчерашней игры.

Нет, игра не выглядела как сонное царство без попыток «поиграть с шайбочкой» — был момент, когда у чужих ворот обыгрывались в касание с четырьмя передачами и завершением под бросок. Но ключевое тут — «момент». В остальное время казанцы играли без изысков. Это действительно был максимально простой «Ак Барс» образца первой половины октября 2025 года: попытки контратаковать, играть без риска, простые передачи. Не «бей-беги», а скорее «действуй быстрее, но как можно проще».

— Что нужно сделать, чтобы «Ак Барс» продолжал в том же духе? — спросила журналистка на флеш-интервью у Алексея Бывальцева после второго периода.

— Бегать так же быстро, — отвечал нападающий, который получил очередную порцию критики после этого матча за уйму эпизодов, когда он не мог укротить шайбу.

Первая шайба «Ак Барса», впрочем, пришла уже в первом периоде. Кирилл Семенов сначала в своем фирменном стиле убегал на ворота, едва не обыграв вратаря. Лишь ценой штрафа Тернер Оттенбрайт сумел остановить лучшего бомбардира «Ак Барса». А уже в формате 5 на 4 Железный Сэм завершил начатое в составе второй спецбригады большинства.

Фото: ak-bars.ru

«Драконы» мучились, пытаясь сравнять счет, почти два периода, а когда наконец-то смогли распечатать Максима Арефьева благодаря хлесткому броску Бретта Мюррэя из правого круга, казанцы тут же организовали ответную шайбу — это Дмитрий Кателевский щелчком из центра хозяйской зоны расстрелял Павла Хомченко.

Вот тут-то игра свалилась в полное безрассудство и в чем-то даже детский хоккей: много ошибок, много потерь, безыдейное хождение шайбы. И как итог — максимально курьезный пропущенный гол, когда казанцы просто оставили на пятаке одного Дэвида Чена, который без труда обыграл Арефьева.

Объяснение такому скатыванию в примитив Анвар Гатиятулин дал очень сбивчивое и сложно понимаемое:

«Игровая ситуация диктовала, началось с того, что изменили некоторые принципы в средней зоне. Поэтому, возможно, немножко стали перестраховываться, где-то потери в зоне привели к этому моменту у наших ворот. И та агрессия, которой нам не хватает в атаке, создавали и также реализовали эти моменты. Такой ход игры был», — заявил наставник «Ак Барса».

Результата в итоге-то добились, победу вырвали. Но давайте честно: смотреть на такой хоккей на длинной дистанции будет тяжеловато. Хотя на данном этапе рады и первой победе за пять матчей.

Фото: ak-bars.ru

Семенов — единственный топ в команде, а Хмелевский ожил?

Критика Александра Хмелевского стала уже настолько горячей, что не замечать слона в комнате было уже невозможно. 95 миллионов рублей за сезон катались по льду без единой заброшенной шайбы на протяжении 14 матчей подряд, и в некоторых источниках даже стала проскальзывать информация, что «Ак Барс» подумывает о расторжении жирного контракта американца.

Ко всему прочему, не было похоже, что сам Александр по этому поводу сильно переживает. Каких-то слов извинения или хотя бы обещаний поправить ситуацию болельщики от него так и не услышали — лишь едкие замечания в сторону тренерского штаба, мол, «на льду легче забивать, чем сидя на замене».

Ощущение, что игрок уже вряд ли найдет в себе мотивацию вернуться на свой уровень, не покидало. Но вчера Александр отыграл довольно активно: он наконец-то носился на льду, стараясь цепляться за каждую шайбу, имел пару классных моментов, расстреливая Хомченко в упор (вратарь спас). При этом у него 66,67% (4 из 6) выигранных вбрасываний — лучший показатель среди игроков обеих команд на льду.

Фото: ak-bars.ru

Так что организованная Хмелевским победная шайба для того же Семенова никого удивлять не должна. Он красиво обыгрался на синей линии с Кириллом, завез шайбу в зону, сделал ложное движение, проскочил на пятак и выдал «ювелирку» на крюк партнеру — тому оставалось только подставить клюшку. Полностью заслуженное очко для Саши. Другой вопрос, что это по-прежнему не заброшенная шайба – их у него по прежнему ноль.

А вот Семенов по-прежнему единственный лидер команды топового уровня, который остался в составе и вне зависимости от партнеров стабильно делает результат. Благо большой дисциплинарный штраф в прошлом матче не обернулся дисквалификацией, так что пятое поражение без сегодняшнего Кирилла было бы обеспечено.

«У нас потеря Артема Галимова. Ведущая тройка была — возникли сложности, — поэтому стали пробовать, искать партнеров. Где-то у них неплохо получалось в атаке, но много пропускали. Поэтому пошли изменения, к ним поставили Равиля Якупова, который хорошо играет у бортов, контролирует шайбу и дает возможность играть в атаке больше с шайбой, ну и если нужно — подстраховать в обороне. С Кириллом у нас был хороший разговор. Я постарался ему донести, что мы от него видим. Понятно, что он у нас на сегодняшний день первый центр. Хочет много пользы приносить в атаке. Не все получается у нас. Достаточно моментов создаем, но забить не получается. Поэтому попросил сыграть более строго, сосредоточиться на игре без шайбы. Сегодня он здорово сыграл, справился с этим, ждал своего момента, забил победную шайбу. В общем, отмечу всех ребят», — резюмировал после игры Анвар Гатиятулин.

#ХК Ак барс #Кирилл Семёнов #Александр Хмелевский #Анвар Гатиятулин
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