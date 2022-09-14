«Ак Барс» примет в Казани «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

Казанский «Ак Барс» сегодня примет на своем льду «Торпедо» из Нижнего Новгорода в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 19.30 по московскому времени.

«Ак Барс» после четырех сыгранных матчей занимает седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В последней игре команда Олега Знарка уступила в овертайме (2:3) минскому «Динамо».

Нижегородское «Торпедо» занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В последней игре подопечные Игоря Ларионова в Нижнекамске обыграли «Нефтехимик» (3:2).

Стоит отметить, что в сегодняшней встрече форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев может выйти на чистое третье место в списке бомбардиров в истории чемпионатов России. Для этого нападающему необходимо набрать хотя бы одно очко в матче с «Динамо», чтобы обойти известного нападающего Максима Сушинского (819 очков).

Шипачев в двух стартовых матчах набрал лишь один балл по системе «гол+пас», забросив решающую шайбу в игре с «Адмиралом». В свою очередь, в активе еще одного лидера «Ак Барса» Александра Радулова 4 (3+1) очка в четырех играх.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором объяснила причину слабой результативности Шипачева на старте сезона в КХЛ.