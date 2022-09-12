«Ак Барс» примет в Казани минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

Казанский «Ак Барс» сегодня примет на своем льду «Динамо» из Минска в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 19.00 по московскому времени.

«Ак Барс» после трех сыгранных матчей занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В последней игре команда Олега Знарка в овертайме оказалась сильнее (2:1) «Адмирала».

«Динамо» Минск занимает седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Минчане сыграли уже четыре матча. В последней игре подопечные Крэйга Вудкрофта в Нижнекамске разгромили «Нефтехимик» (5:1).

Два последних очных противостояния команд остались за коллективом из столицы Белоруссии – 4:3 (ОТ) и 5:2. «Ак Барс» в последний раз побеждал минчан два года назад, разгромив со счетом 7:2.

Стоит отметить, что в сегодняшней встрече форвард «Ак Барса» Вадим Шипачев может выйти на чистое третье место в списке бомбардиров в истории чемпионатов России. Для этого нападающему необходимо набрать хотя бы одно очко в матче с «Динамо» и в таком случае один из лидеров казанской дрим-тим обойдет легендарного Максима Сушинского (819 очков).

Отметим, что в двух стартовых матчах Шипачев набрал лишь один балл по системе «гол+пас», забросив решающую шайбу в игре с «Адмиралом». В свою очередь, в активе еще одного лидера «Ак Барса» Александра Радулова 2 (2+0) в 3-х играх.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором объяснила причину слабой результативности двух главных звезд КХЛ.