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Спорт
27 декабря 2021  11:20
Артур Халилуллов

«Ак Барс» примет лидера КХЛ «Магнитку» в Казани

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Сегодня «Ак Барс» сыграет с лидером сводной таблицы КХЛ магнитогорским «Металлургом» в Казани. Начало игры в 19:00 по московскому времени.

После 42-х матчей команда Дмитрия Квартальнова занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ, набрав одинаковое количество очков с уфимским «Салаватом Юлаевым». В последней игре регулярного чемпионата КХЛ казанцы на своем льду проиграли (3:4) в овертайме череповецкой «Северстали».

«Металлург» занимает первое место в сводной таблице КХЛ и в Восточной конференции, опережая «Ак Барс» на девять очков. В последней игре чемпионата «Магнитка» в гостях переиграла «Витязь» (5:3). Отметим, что у магнитогорцев самая грозная атака в лиге — 145 шайб.

«Ак Барсу» в матче из-за травм не помогут форварды Александр Бурмистров и Дмитрий Воронков, а у «Металлурга» в список травмированных добавлены защитники Григорий Дронов и Михаил Пашнин.

Ранее стало известно, что Ак Барс» продлил контракты на два года с форвардом Кагарлицким и защитником Адамчуком.

#Ак барс #кхл #хк металлург магнитогорск
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