«Ак Барс» примет лидера КХЛ «Магнитку» в Казани

Сегодня «Ак Барс» сыграет с лидером сводной таблицы КХЛ магнитогорским «Металлургом» в Казани. Начало игры в 19:00 по московскому времени.

День большого матча! Играем с «Металлургом»

📍«Татнефть Арена», Казань

🕔 Начало в 19:00

🎫 Билеты можно купить в кассах, на https://t.co/cjFVOTYZX7 и в нашем приложении

📺 Прямая трансляция: KHL PRIME, ТНВ и ТНВ-ПЛАНЕТА pic.twitter.com/m3jr7H7zLo — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 27, 2021

После 42-х матчей команда Дмитрия Квартальнова занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ, набрав одинаковое количество очков с уфимским «Салаватом Юлаевым». В последней игре регулярного чемпионата КХЛ казанцы на своем льду проиграли (3:4) в овертайме череповецкой «Северстали».

«Металлург» занимает первое место в сводной таблице КХЛ и в Восточной конференции, опережая «Ак Барс» на девять очков. В последней игре чемпионата «Магнитка» в гостях переиграла «Витязь» (5:3). Отметим, что у магнитогорцев самая грозная атака в лиге — 145 шайб.

«Ак Барсу» в матче из-за травм не помогут форварды Александр Бурмистров и Дмитрий Воронков, а у «Металлурга» в список травмированных добавлены защитники Григорий Дронов и Михаил Пашнин.