«Ак Барс» продлил контракты с двумя игроками

Сегодня казанский «Ак Барс» продлил соглашения на два года, до конца сезона-2023/24, сразу с двумя хоккеистами — Кагарлицким и Адамчуком. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Случайно или нет, но именно вчера в домашнем матче с череповецкой «Северсталью» (3:4ОТ) 32-летний нападающий Дмитрий Кагарлицкий забил впервые с октября. Это была его 150-я шайба в КХЛ. Еще на его счету 250 результативных передач и 400 набранных очков в сумме.

Форвард перешел в «Ак Барс» из столичного «Динамо» в мае 2021 года. В текущем сезоне он является лучшим бомбардиром команды с 30 (10 + 20) набранными очками в 41-й игре.

Защитник Кирилл Адамчук выступает в системе «Ак Барса» с перерывами начиная с 2015 года. В текущем сезоне 27-летний хоккеист сыграл 39 матчей в КХЛ и отличился тремя результативными передачами. Кирилл входит в семерку лучших защитников лиги по количеству силовых приемов (101).

Завтра казанцы примут дома магнитогорский «Металлург». После 42 игр в активе «Ак Барса» 56 матчей и четвертое место в Восточной конференции КХЛ.