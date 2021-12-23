«Ак Барс» примет «Барыс» в кошачьем дерби КХЛ

Сегодня «Ак Барс» сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ против казахстанского «Барыса» в Казани. Начало игры в 19:30. Данное противостояние можно называть «Кошачьим дерби».

После 40-ка сыгранных матчей «Ак Барс» занимает в таблице Восточной конференции четвертое место. В последнем матче регулярки казанцы на своем льду разгромили челябинский «Трактор» со счетом 5:1. ИА «Татар-информ» публиковало большой материал об этой игре.

У «Ак Барса» в список травмированных помещены нападающие Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков и Михаил Глухов, а «Барысу» не поможет форвард Аркадий Шестаков.

Казахстанский «Барыс» располагается на седьмом месте Восточной конференции. Команда Юрия Михайлиса обыграла на выезде «Автомобилист» и ведет борьбу за попадание в плей-офф с «Автомобилистом», «Нефтехимиком» и «Амуром».

В этом сезоне команды сыграли дважды, добившись гостевых побед: в Нур-Султане «Ак Барс» был сильнее со счётом 6:3, а «Барыс» обыграл команду Квартальнова в Казани со счётом 2:1.