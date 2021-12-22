«Братский подгон»: подарки «Трактора» в канун канадского десанта в «Ак Барс»

«Ак Барс» вернул долги за крупное поражение «Трактору», разгромив челябинцев в Казани и вместе с уфимским «Салаватом Юлаевым» включился в борьбу за второе место на Востоке КХЛ. Все подробности — в обзоре ИА «Татар-информ».

Лидеры «Трактора» не слишком расстроились из-за крупного поражения от родной команды

Фото: ak-bars.ru

Прогоревшая ставка «Трактора» в отдельно взятой игре

«Трактор» в этом сезоне сделал явную ставку на чемпионский менталитет бывших «барсов» - Альберта Яруллина, Эмиля Гарипова, Владимира Ткачева и даже Алексея Потапова. И вроде успешно, ведь команда занимает на данный момент второе место на Востоке КХЛ. Все экс-казанцы играют заметную роль в «Тракторе». И надо было такому случиться, что накануне именно эти ребята (минус Потапов) дружно провалили матч. Ставка прогорела.

Последний вчера на льду в Казани не появился, но хватило и тройки первых. Они попросту «перегорели», став главными виновниками поражения «Трактора». Если в Челябинске хозяева буквально растерзали (5:0) «Ак Барс», то накануне команда Квартальнова дала практически зеркальный ответ (5:1). И большая вина в этом на чемпионах 2018-го года в составе команды Билялетдинова.

Гарипов вообще вчера почти не выручал «Трактор», пропустив 5 шайб по итогам всего 22-х бросков в створ Фото: ak-bars.ru

Причем вся тройка вышла на сцену в главных ролях — Эмиль Гарипов в воротах, а Яруллин и Ткачев в первой пятерке «Трактора». «Задел» «Ак Барсу» обеспечил Эмиль Гарипов, когда гости пропустили три шайбы уже в стартовом периоде. Вина голкипера в первом и третьем взятии ворот настолько очевидна, что вроде и объяснять особо не нужно. Броски по «чистому льду»: от синей линии в ближний угол от Кэмпфера и попадание Петрова в «домик». Гарипов вообще вчера почти не выручал «Трактор», пропустив 5 шайб по итогам всего 22-х бросков в створ. Выручил он лишь раз, отразив выход «один в ноль» Артема Галимова, но эпизод завершился результативным добиванием защитника казанцев Кэмпфера, который тем самым оформил дубль.

Яруллин: «Делать из этого траур не вижу смысла»

Известно, что Альберт Яруллин и Эмиль Гарипов больше чем друзья, почти братья. Именно так их называли в команде. Так вот, почин Гарипова поддержал Яруллин, обеспечив «братский подгон» в пользу «Ак Барса». Он провел матч немногим лучше, чем Гарипов. За 17 минут 36 секунд чистого времени на льду (3-й результат среди защитников «Трактора» в матче) Альберт не отметился результативными действиями, «привез» ненужное удаление, и потерял шайбу в большинстве, что обернулось четвертой пропущенной шайбой в ворота Гарипова. Стоит также отметить, что Яруллин в этой игре выполнял роль капитана «Трактора».

Почин Гарипова поддержал Яруллин, обеспечив «братский подгон» в пользу «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

- Проспали начало, сумбур был. Не знаю, чего боялись. Надо было спокойно играть. Пропустили быстрые голы, потом уже тяжело было отыграться. Делать из этого траур не вижу смысла, - говорил после игры Яруллин.

В свою очередь, Владимир Ткачев отметился предголевой передачей в эпизоде с единственным голом, но в остальном был практически незаметен, несмотря на третье время на льду (17:54) среди всех форвардов «Трактора». Говоря откровенно, бывшие «барсы» стали чуть ли не главными виновниками поражения своей новой команды.

Но, судя по послематчевой пресс-конференции, как минимум Яруллина и Ткачева, это не особенно смущало. Оба с теплотой вспоминали времена в «Ак Барсе» и вообще не выглядели сильно расстроенными крупным поражением.

Яруллина и Ткачева не особенно смущало крупное поражение «Трактора» Фото: ak-bars.ru

- Даже оказаться в родном городе и дворце – это такие эмоции, которые нужно испытать. Их не описать. Непривычно было слушать гимн с дальней скамейки, но это спорт. Никакой трагедии нет. Мне всегда приятно вернуться в родительский дом, где я многое пережил. Вне зависимости от результата всё, что остаётся на площадке, остаётся там. На протяжении долгого времени эти болельщики поддерживали нас. Мы им благодарны. Мы даже после такого плохого матча должны благодарить болельщиков», - говорил после матча Яруллин.

Гонка за третье место на Востоке обернулась битвой за второе место

А ведь игра с турнирной точки зрения значила очень многое. «Ак Барс» ведет ожесточенную борьбу с уфимским «Салаватом Юлаевым» за третье место в таблице, а сегодняшний результат уже ставит второе место «Трактора» под большой вопрос. По потерянным очкам казанцы и уфимцы отстают от челябинцев всего на два очка. А команда, занявшая по итогам «регулярки» четвертое место, скорее всего встретится уже в первом раунде с действующим обладателем Кубка Гагарина омским «Авангардом», а во втором раунде рискует попасть под лидера всей «регулярки» КХЛ текущего сезона — магнитогорский «Металлург».

Что касается игры «Ак Барса», то она, по-большому, счету монолитна. Независимо от результата, команда Квартальнова играет в один хоккей Фото: ak-bars.ru

Что касается игры «Ак Барса», то она, по-большому, счету монолитна. Независимо от результата (победа/поражение), команда Квартальнова играет в один хоккей. И даже два реализованных большинства не должны вводить в заблуждение, ведь оба эпизода завершились явными вратарскими ошибками Гарипова. Да и в целом, накануне «Трактор» сделал слишком много «подарков» «Ак Барсу», чтобы переоценивать этот результат. Насколько самим казанцам не удался матч в Челябинске, настолько же слабо выглядел «Трактор» накануне в Казани.

- Лучший матч в сезоне? Нет, это хороший матч, но не лучший. Матчи всегда разные, уже прошло какое-то время. Тогда мы пропустили быстрые голы, а теперь забили быстрые, есть схожие вещи, но сравнивать нельзя. Там была череда игр на выезде, а здесь первый матч после перерыва. Игра игре рознь, мы всегда выходим побеждать, но ситуации складываются по-разному, - говорил после игры Квартальнов.

«Ак Барс» поднял настрой перед десантом маститых канадцев в Казань

Но победа, безусловно, должна придать сил и уверенности казанцам. Тем более в раздевалку команды в скором времени пожалует тройка маститых канадцев с богатым опытом игры в НХЛ. В паузу на игры сборных состав «Ак Барса» пополнили защитники Марк Барберио, Джейсон Демерс и Эрик Фер. Все ребята с прицелом на основной состав команды и интересно, кто из текущего состава потеряет регулярное место в основе или же Квартальнов активно займется ротацией. На соответствующий вопрос корреспондента ИА «Татар-информ» однозначного ответа от наставника «Ак Барса» мы не получили.

Cостав «Ак Барса» пополнили защитники Барберио, Демерс и Фер. Кто из текущего состава потеряет регулярное место в основе или же Квартальнов активно займется ротацией? Фото: ak-bars.ru

– В хоккее нужно показывать себя каждый день, играть будет сильнейший. У нас в этом году иностранцы пропускали матчи, и дальше будет здоровая конкуренция. Но время непростое, впереди плей-офф, мы уже сталкивались с травмами, потому взяли шестерых легионеров, подстраховались.

– Насколько вы довольны в итоге подписанными иностранцами, и насколько завершена комплектация?

– Работа всегда будет идти, в каждой команде до 27 числа идут обсуждения. Мы надеемся, что опыт этих новых ребят нам поможет. В любом бизнесе есть попадания и промахи. Мы думаем, что всё срастётся, но это покажет только время, не хотелось бы гадать на кофейной гуще, - признался Квартальнов.

В любом случае у нынешних лидеров «Ак Барса» еще есть время показать свою незаменимость. Впереди у казанцев сложные матчи. После небольшой передышки в лице игры с «Барысом» команда Квартальнова примет в Казани открытие Западной конференции череповецкую «Северсталь» и лидера всея КХЛ - «Магнитку».