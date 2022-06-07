«Ак Барс» предложил болельщикам угадать первую тройку нападения: среди кандидатов Радулов

«Ак Барс» в своем телеграм-канале предложил болельщикам угадать первую тройку нападения, которая начнет новый сезон Континентальной хоккейной лиги.

«Пофантазируем немного. Какой будет первая тройка нападения «Ак Барса» в новом сезоне? Пишите варианты в комментариих: 1,2,3,4 или предлагайте свой», – говорится в сообщении.

Фото: © ak-bars.ru

Так, в один из вариантов попал также форвард Александр Радулов, о подписании контракта с которым будет объявлено в ближайшее время.

Ранее стало известно, сколько по новому контракту с «Ак Барсом» будет получать Радулов.

Напомним, голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Амир Мифтахов близок к возвращению в «Ак Барс»