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Спорт
26 декабря 2021  20:08
Cергей Гаврилов

«Ак Барс» поздравил Камилу Валиеву с победой в чемпионате России

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Казанский «Ак Барс» поздравил с первой победой в чемпионате России по фигурному катанию уроженку Казани Камилу Валиеву.

«Камила Валиева из Казани заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию. Поздравляем и гордимся!» — говорится в посте «белых барсов», размещенном в социальной сети Instagram.

Накануне Валиева впервые в карьере стала чемпионкой страны по фигурному катанию. По сумме двух программ она набрала 283,48 балла.

Второе место заняла Александра Трусова (248,65). Замкнула тройку Анна Щербакова (239,56). Теперь Валиева будет представлять Россию на чемпионате Европы в Таллине, а затем, скорее всего, и на Олимпийских играх в Пекине.

 

#ХК Ак барс #камила валиева
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