«Ак Барс» потратил на зарплаты в 2021 году 2,5 млрд рублей: больше заплатили только в СКА

«Ак Барс» в 2021 году потратил на зарплаты более двух миллиардов рублей. Такие сведения исходя из собственного исследования, проведенного по финансовым документам команд КХЛ, приводит Metaratings.

По информации источника, казанский клуб направил на оплату труда 2,55 миллиарда рублей. Стоит отметить, что по данному показателю «Ак Барс» занял второе место среди клубов лиги.

Наибольшие затраты на хоккеистов, тренерский штаб, персонал и прочих работников у санкт-петербургского СКА – 2,85 млрд рублей. Следом располагаются «Ак Барс», омский «Авангард» (2,395) и уфимский «Салават Юлаев» (1,828 млрд).

Также стоит отметить, что «Ак Барс» стал вторым клубом КХЛ после СКА по показателю выручки за 2021 год – 4,514 млрд рублей.

Напомним, по итогам нынешнего сезона казанцы вылетели в первом раунде Восточной конференции, уступив омскому «Авангарду» со счетом 4:2 в серии.

Ранее сообщалось о том, что футбольный «Рубин» потратил на зарплаты в 2021 году почти 2 млрд рублей.