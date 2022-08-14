news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
14 августа 2022  16:05

«Ак Барс» потерпел первое поражение в межсезонье, уступив «Спартаку» в Москве

news_top_970_100

«Ак Барс» проиграл «Спартаку» со счетом 2:3 в рамках подготовки к старту сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 

В составе победителя отличились Дмитрий Вишневский, Роман Старченко и Дмитрий Кугрышев. У «Ак Барса» шайбы забросили Даниил Тарасов и Александр Радулов.

Стоит отметить, что уже завтра соперники сыграют второй товарищеский матч. Игра состоится на МСА «Лужники» в Москве. Начало встречи в 13:00.

До сегодняшнего матча против «Спартака» этим летом команда Олега Знарка одержала три победы в трех контрольных матчах. 7 августа был разгромлен «Нефтяник» (6:1) в Альметьевске, 8 августа казанцы одержали крупную победу в Нижнекамске над местным «Нефтехимиком» (4:1), а 12 августа «барсы» в Подольске оказались сильнее местного «Витязя» (3:1).

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большое интервью с одним из самых звездных новичков «Ак Барса» Станиславом Галиевым.

#ХК Ак барс #хк спартак #хоккей
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100