«Ак Барс» показал видео с намеком на возвращение Галиева в Казань

Пресс-служба «Ак Барса» показала в своих соцсетях видео о грядущем возвращении в «Ак Барс» форварда Станислава Галиева.

На кадрах показаны моменты возвращения в свои футбольные клубы Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича и других футбольных звезд. В конце видео показан игрок «Ак Барса», чьего лица не видно.

Напомним, что Станислав Галиев был лучшим снайпером розыгрыша плей-офф 2018, который закончился победой «Ак Барса» и третьим Кубком Гагарина в истории казанского клуба.

Прошлым летом хоккеист перешел из казанского «Ак Барса» в московское «Динамо». По некоторым данным, Галиев тогда не стал продлевать контракт с «барсами» из-за разногласий с главным тренером Дмитрием Квартальновым. Специалист был уволен после вылета команды в стартовом раунде плей-офф 2022 года.

Сегодня «Ак Барс» официально объявил о назначении Олега Знарка новым главным тренером казанского клуба. Спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал на эту тему.