«Ак Барс» показал видео с голами Динара Хафизуллина

«Ак Барс» опубликовал в официальных соцсетях команды ролик с заброшенными шайбами Динара Хафизуллина. Сегодня казанский клуб объявил о подписании контракта на два года с бывшим защитником «Салавата Юлаева».

Отметим, что на видео показаны голы, которые хоккеист забил, выступая в питерском СКА. Заброшенные шайбы в составе «Салавата Юлаева» были проигнорированы, помимо одной.

33-летний воспитанник казанского хоккея прошлый сезон провел в уфимском «Салавате Юлаеве». На его счету 12 (3+9) очков в 45-ти матчах за башкирский клуб.

Всего в КХЛ защитник сыграл 629 матчей, набрав 165 (39+126) очков при показателе полезности «+66».

Напомним, что Хафизуллин становился обладателем Кубка Гагарина в составе питерского СКА.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» в большом материале о целях «Ак Барса» на трансферном рынке отдельно разбирала возможное возвращение Хафизуллина в Казань.